احتجاجا على تصريحات ..الدوحة تستدعي سفير ألمانيا

هبة بريس _ متابعة

أعلنت الحكومة القطرية الجمعة أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات “غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري” أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن نهائيات كأس العالم في كرة القدم التي تستضيفها قطر في غضون ثلاثة أسابيع.

وقالت الحكومة في بيان إنّ “وزارة الخارجية استدعت (…) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات” وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال.

وأضافت “ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0