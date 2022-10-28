“العلمي” يجري مباحثات مع رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة بمقر المجلس، مباحثات مع جورج لوي بوشي رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين، ركزت على ابراز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تربط مجلس النواب المغربي بنظيره البلجيكي وكذا بين السياسيين والبرلمانيين من البلدين لتعزيز الحوار والتواصل الدائم.

وفي هذا السياق، أبرز راشيد الطالبي العلمي التجربة المغربية في ظل دستور سنة 2011، والنظام الانتخابي والبرلماني المغربيين والاختصاصات التي أصبح يضطلع بها مجلس النواب خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية والعلاقات مع باقي المؤسسات الدستورية، وكذا الأدوار الرئيسية التي تلعبها الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التنسيق مع البرلمانات وفي المنتديات القارية والدولية.

كما عرض رئيس مجلس النواب تطور قضية الصحراء المغربية ومبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، مشددا على أن الوحدة الترابية للمغرب تحظى بالدعم الإقليمي والدولي، ومستحضرا القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي أكد مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقدم رئيس مجلس النواب معطيات حول التطور متعدد الأوجه الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرا بنسب المشاركة العالية التي عرفتها هذه الأقاليم في انتخابات شتنبر 2021.

وتطرق أيضا في معرض حديثه، إلى مقومات وخصوصيات النموذج المغربي وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وإيلاء أولوية للعنصر البشري ولقضايا الهجرة والمهاجرين، وكذا انخراط المغرب في العديد من الأوراش الكبرى كالتعليم والتربية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتشغيل والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، مما جعل من المملكة المغربية نموذجا يحتذى به على الصعيدين القاري والدولي.

من جهته، عبر لوي بوشي عن تقديره واعتزازه باللقاء مع رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أهميته في تعزيز جسور الحوار والتواصل البناء والدائم بين السياسيين والبرلمانيين وتقريب وجهات النظر، والتعرف على النموذج المغربي وخصوصيات الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة.

وأبرز رئيس الحزب الليبرالي البلجيكي أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات، وذلك في ظل الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، إذ تشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك على المستويين السياسي والبرلماني، ومحطة للوقوف عند الحقائق وتدقيق المعطيات، لبناء علاقات سياسية وبرلمانية متينة ودائمة.

يشار إلى أن لوي بوشي سيلتقي خلال زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب عددا من المسؤولين المغاربة، كما سيقوم بزيارات ميدانية للتعرف عن كثب على المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

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