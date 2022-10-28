محكمة الناظور تدين 46 مهاجرا سودانيا

هبة بريس _ الرباط

علم ان المحكمة الابتدائية بالناظور ادانت اليوم الجمعة، 46 مهاجرا سودانيا بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

وتابعت المحكمة العدد اعلاه من المهاجرين غير النظاميين بتهم وتعلق ب “العنف ورشق عناصر القوة العمومية بالحجارة والهجرة غير الشرعية والإقامة غير المشروعة بالمغرب”.

وكانت قوات حفظ النظام قد أوقفت المتهمين بالغابات المجاورة لمنطقتي أزنودن وبقيوة، بالقرب من جماعتي إحدادن وبني بويفرور، في عمليات أمنية أصيب خلالها ثلاثة عناصر من القوات العمومية بجروح بسبب رشقهم بالحجارة من طرف هؤلاء المهاجرين غير النظاميين.

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