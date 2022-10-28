رجوى الساهلي تناشد الملك:”الطبقة المتوسطة تموت قهرا من غلاء الاسعار”

2022-10-28 / 17:57
القسم الفني

أعربت الممثلة و المؤثرة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعربت- عن استنكارها الشديد من الوضع الذي بات يعيشه المواطن الذي ينتمي للطبقة المتوسطة بسبب غلاء الأسعار.

و في سياق متصل،نشرت المؤثرة المغربية تدوينة عبر ذات المنصة جاءت كالتالي:”باسمي وبإسم جميع المغاربة نناشد سيدنا وملك البلاد أنه يشوف لحالنا ولحال شعبه على هذا الغلاء الي تزاد دقة وحدة”.

و أضافت:”شعبك مقهور في صمت حيت مابقاش عندنا حق ندافعوا على حقنا انت الى عندنا طبعا من بعد الله، الطبقة المتوسطة تموت قهرا من غلاء الاسعار وحتى حد ماخرج يبرر لينا ولا يسمع لينا لهذا انت الى حنين فينا ممكن تلقا لينا حل وشكرا”.

و في سياق منفصل، صرحت رجوى الساهلي في وقت سابق أنها تستعد للعودة إلى مجال التمثيل، مبررة غيابها بانشغالها مع أطفالها و انتظارها إتمامهما السنتين.

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