أجنبية تنشأ مركزا للاتصالات الإباحية بتطوان و المصالح الأمنية تتدخل

نجلاء مزيان - هبة بريس

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، من اعتقال سيدة أسترالية، على خلفية استغلالها لشابات في محادثات إباحية بمقابل 2500 درهم.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بمتابعة المعنية بالأمر التي تعمل كمسيرة لإحدى مراكز الاتصال في كل من سلا وطنجة، في حالة اعتقال كما حددت تاریخ لمحاكمة المتهمة في الثالث من نونبر القادم.

و يشار أن السيدة الأجنبية قامت بإنشاء مركز الاتصالات “الساخنة” دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة،حيث تم إلقاء القبض عليها بميناء طنجة.

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