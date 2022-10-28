وفد مغربي يشارك في أشغال الدورة ال43 لمجلس أوروبا

هبة بريس

شارك وفد من المملكة المغربية، التي تحظى بمنصب “الشريك من أجل الديمقراطية المحلية بمؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا”، ما بين 25 و 27 أكتوبر الجاري بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، في أشغال الدورة ال 43 للمجلس.

وقد ترأس هذا الوفد المغربي السيد عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورئيس مجلس عمالة الرباط، وضم كلا من السيدة فاطنة الكيحل، رئيسة مجلس جماعة عرباوة ، والسيدة بهية اليوسفي رئيسة مجلس جماعة بنجرير ، وممثل عن المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية.

وأوضح بلاغ مشترك “للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم و”جمعية جهات المغرب” و”الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات” ، أن المشاركة الفعالة للوفد المغربي في هذه الدورة “حظيت بتقدير كبير من لدن كافة الحضور الذين ثمنوا المداخلة القيمة”، التي تقدم بها السيد عبد العزيز الدرويش باسم هذا الوفد ، والتي تناولت “حصيلة وآفاق التعاون بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا”.

وعلى هامش هذه الدورة، استقبل الوفد المغربي على التوالي من قبل السيد ليندرت فيربيك رئيس المجلس ، والسيد رفاييل بينيتز مدير المجلس، وكذا الكاتب العام الجديد السيد ماثيو موري.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء الوفد المغربي عبروا خلال هذه اللقاءات عن رغبتهم في أن يقوم مجلس أوروبا وفي إطار اختصاصاته بدعم الجماعات الترابية المغربية من خلال “التعريف وتبادل الخبرات والتقدم الذي حققته في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة، ودعم وتعزيز المبادرة غير المسبوقة والمبتكرة في مجال تعزيز التعاون اللامركزي جنوب-جنوب عبر الآلية، التي أحدثتها المديرية العامة للجماعات الترابية وبالتحديد صندوق الدعم الإفريقي للتعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية”.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم أيضا عقد مجموعة من لقاءات عمل مع مسؤولين داخل مجلس أوروبا، ويتعلق الأمر بالسيد كزافيي قادوري نائب رئيس مجلس أوروبا والسيد ديمتري مارشينكوف مكلف بالعلاقات الخارجية، تم التطرق خلالها إلى علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الجماعات الترابية المغربية وهذا المجلس منذ عدة سنوات ، وكذا آفاق تعزيزيها مستقبلا من خلال مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 44 للمجلس المرتقب تنظيمها شهر مارس 2023، والتي ستتميز بتنظيم “لقاء جانبي” ، وورشة حول موضوع التجربة المغربية في مجال الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وكذا ندوة في المغرب حول موضوع البيئة في الأسبوع الثاني من شهر ماي 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي وجه دعوة إلى السيد ليندرت فيربيك رئيس مجلس السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا للقيام بزيارة عمل للمملكة المغربية.

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