زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى مدينة طنجة
اس.بويعقوبي - هبة بريس
أفادت عدة مصادر عن زيارة الملك محمد السادس لمدينة طنجة في غضون الايام القليلة القادمة ، لتكون هذه الزيارة الأولى بعد جائحة كورونا التي ضربت البلاد وجميع بلدان العالم .
وارتدت شوارع طنجة أبهى الحلل ورفعت الأعلام الوطنية، فيما تجري عملية تبليط الأرصفة وتهيئة الممرات والطرق والعناية بالمناطق الخضراء ، ماأضفى على المدينة جمالية خاصة في انتظار قدوم عاهل البلاد .
ولم تكشف المصادر على نوعية الزيارة، الا انه يرتقب ان يقوم الملك محمد السادس بالإطلاع على بعض المشاريع المزمع إنشاءها بعاصمة البوغاز وتدشين بعضها أبرزها افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة.
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نحن جد ماسة إلى هذه الزيارة الميمونة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه بكل سيادة.
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك عظيم بمعنى الكلمة من مجهودات جبارة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية لهذا المدينة ..
تعتبر مدينة طنجة من المدن الكبرى المغربية مدينة تعرف بالسياحة بامتياز لهذا فهي جد ماسة إلى التغيير والاصلاح فنحن جد فارحين بهذه الزيارة الميمونة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه.
مدينة طنجة جد ماسة إلى الاستثمارات في الرفع من مستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بها فعاش ملكنا الغالي الحنون الذي بفضله نجح الإقتصاد الوطني المغربي فحفظه الله ورعاه ونصره وايده وهو ملك القلوب وملك عظيم جدا..
المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية لهذه المدينة الكبيرة فنحن جد فارحين بهذه الزيارة الميمونة من طرفه ؛ عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه في محنه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالمغرب..
طنجة جد ماسة إلى هذآ المستشفى الجامعي الذي سيعيد للمدينة استراتجية ودينامية فريدة من نوعها ومستقبل أفضل بكثير من السابق بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة مع تنسيق السلطات الإستخبارية من أجل نجاح هذه الزيارة الميمونة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وحفظه لشعبه واسرته الملكية المغربية من كل سوء ومكروه يصيبه ..
إنها أهم المحطات والانجازات تعود بالنفع على مدينة طنجة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه..
نتمنى أن تعم هذه الزيارة الميمونة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لجميع انحاء المملكة المغربية للتفقد أحوال الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً بالاخص في القرى والمدن الصغرى نتمنى زيارته لنا في أقرب وقت ممكن ..
نحن جد فخورين بهذه الزيارة الميمونة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده من أجل تغير واصلاح مدينة طنجة من كل الجوانب وبالاخص ونحن نحيش وضعية صعبة جدا جدا ..
زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره لحظة تاريخية مهمة جدا لاعداء دفعة جديدة للتنمية بالمنطقة.