قيادي سابق في البوليساريو: “الملك سيزور الأقاليم الصحراوية في الأيام القادمة”

2022-10-28 / 17:48
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هبة بريس – الدار البيضاء

أكد مصطفى سلمى، القيادي السابق في جبهة البوليساريو بأن الملك محمد السادس سيزور الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة المغربية في قادم الأيام.

و جاء حديث مصطفى سلمى عن هذا الأمر ضمن تعليقه على قرار مجلس الأمن الأخير و الذي اعتبره في صالح المغرب، حيث أكد بأن قرار مجلس الأمن قطع الطريق أمام كل “الأفاكين” الذين يبيعون الوهم للصحراويين و يسوقون لاستعادة الجزائر لقوتها و حضورها الدولي و يقولون بعزلة المغرب و قرب انهياره، قائلا: “لقد ظهرت النتيجة في مجلس الأمن، 13 صوتا مقابل صفر لصالح المغرب”.

و أوضح القيادي السابق في صفوف جبهة البوليساريو: “يتزامن قرار مجلس الأمن مع أنباء متواترة عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس للأقاليم الصحراوية في الأيام القادمة”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، صادق أمس الخميس، على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام آخر، بأغلبية 13 صوتا مؤيدا وامتناع روسيا وكينيا عن التصويت، وسط ترحيب مغربي وخيبة أمل لعصابة البوليساريو.

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تعليق واحد

  1. نحن،المغاربةنريد،طي،هذا،الملف نهاءيا،امازياذة سنة،كل سنة هذا تماطل من الأمم المتحدة،الكافرة والحق يعلو ولايعلى عليه لكي نمر إلى تحرير تندوف وبشار،والصحراء،الشرقية المغربية،والخريطة الحقيقية عند فرنسا الخبيثة أخبث حكام العالم واخبث شعوب العالم هي فرنسا الكافرة الماسونية،اعذاء،الله،والانسانية،

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