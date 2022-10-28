العصبة الاحترافية تستجيب للسلطات الأمنية و تقدم موعد مباراة طنجة و الماص

2022-10-28 / 16:59
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هبة بريس ـ رياضة

أعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم عن تقديم موعد مباراة اتحاد طنجة و المغرب الفاسي التي كانت مبرمجة في الثامنة مساءا لنهار اليوم.

و جاء في بلاغ نشر بالموقع الرسمي للجامعة، أنه و نزولا عند طلب السلطات الأمنية لمدينة طنجة، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، أن المباراة التي ستجمع يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بين فريقي الاتحاد الرياضي لطنجة والمغرب الرياضي الفاسي برسم الجولة السابعة من البطولة الاحترافية INWI 1 ستنطلق على الساعة السادسة مساء بدل الساعة الثامنة مساء، كما تم الإعلان عنه سابقا

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