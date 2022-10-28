طانطان.. إحباط عملية للهجرة السرية وتوقيف 32 مرشحا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، من إحباط عملية للهجرة غير المشروعة، وتوقيف 32 مرشحا، من ضمنهم ستة مواطنين مغاربة و26 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد تم إجهاض هذه العملية بمنطقة الرميلة الساحلية التابعة للجماعة القروية الشبيكة، جنوب مدينة طانطان بحوالي 40 كيلومتر، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز قارب مطاطي، ومحرك بحري، و21 إطار مطاطي “chambres à air”، وثلاث سترات للنجاة، فضلا عن 12 حاوية بنزين سعة كل واحدة 20 لترا.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل توقيف جميع المتورطين في تنظيم هذه العملية، والكشف عن ارتباطاتها بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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