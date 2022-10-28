عمر هلال: إيران أصبحت تهدد استقرار منطقتنا
أكد عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، أن دول المغرب العربي تواجه تهديدات خطيرة لأمنها القومي على خلفية توغل غير مسبوق في الإقليم لإيران وميليشيا حزب الله التابعة لها.
وذكر عمر هلال في حديثه خلال مؤتمر صحافي في نيويورك بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن “إيران وحزب الله اليوم لديهما وجود في منطقة “تيندوف” وشمال إفريقيا، مشيرا الى أنهما بصدد الانتقال من تدريب مقاتلي البوليساريو إلى تسليحهم.
وأشار السفير المغربي إلى أن ذلك “تطور خطير للغاية، وأرجو أن يدرك العالم كله أن إيران وبعد أن قوضت استقرار سوريا واليمن و العراق ولبنان هي الآن بصدد زعزعة استقرار منطقتنا.. ليس المغرب وحده المعني بهذا بل كل دول المنطقة”، حسب تعبيره.
واعتبر هلال أن تزويد جبهة البوليساريو الانفصالية بمسيرات إيرانية “تحول جيوسياسي” ويشكل منعطفاً جديداً على الصعيد العسكري، مشددا على أن “المغرب سيرد بقوة وسيتعاطى مع تبعاته”.
2 تعليقات
الجزائر هي رأس الأفعى وهي صاحبة كل المشاكل و المعانات التي تعاني منها شعوب المغرب الكبير.
إن شاء الله تعالى لن تفلح ولن تنجح في مسيرتها الدنيئة.
معه حق لا بد من التصدي لعصابة الملالي لان الجمهورية المجوسية الايرانية هدفها هو التخريب وهي تكفر السنة.فايران تنام مع امريكا في فراش واحد وهي كلب صيد لامريكا فان لم نستيقظ فالنتيجة ستكون ما نراه في سوريا واليمن ولبنان والعراق والدور ات على الاردن والجزيرة العربية