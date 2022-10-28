إسبانيا ضيفة شرف بمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء

2022-10-28 / 13:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ينظم منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع جماعة أولاد تايمة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت , وقد أعلنت اللجنة المكلفة بالسهر على تنظيم النسخة الحالية انه قد تقرر تنظيمها احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء , تحت شعار ” دورة الإنبعاث ” وذلك خلال الفترة الممتدة من02 إلى 05نونبر القادم .

وتشارك عدد من الدول خلال هذه الدورة تتوزع بين فرق مسرحية وإعلاميين وفنانين .

وبعد المناقشة والبث في ملفات ترشيح المشاركة في المهرجانات والتي بلغت أكثر من أربعة وثلاثون ملفا من دول مختلفة, و انتهت لجنة الانتقاء إلى اختيار العروض التالية :
عروض المسابقة الرسمية :
مسرحية ” حياة المامون ” لشركة ستيلو برود من فاس. –
– مسرحية ” خيطنا ” اكاديمية الندى بإنزكان.
– مسرحية ” نصراني في تراب البيضان ” لفرقة أدوار من كلميم .
-عرض مسرحية ” لومبالاج ” لفرقة سوار من شيشاوة.
عروض شرفية :
لمنتدى لأنفاس للثقافة والفن . “SABATO ” مسرحية
مسرحية ” صراخ الجثة ” لفرقة مسرح الرحالة من الإمارات العربية المتحدة.
من إسبانيا . Liando la Magia Pardaمسرحية

و ستتنافس هذه الفرق على جوائز أهمها الجائزة الكبرى للمهرجان . وستتكون لجنة تحكيم الدورة من المخرج المسرحي مولاي الحسن الإدريسي , الممثلة فاطمة الزهراء أحرار و الدكتور إبراهيم أودادا .

وستعرف الدورة تكريم مجموعة من الوجوه المسرحية العربية . الممثل المغربي حسن عليوي , الفنان العراقي الكندي عبد الرحمان ماجد درندش , المخرج القطري سالم المنصوري والفنان الفلسطيني محمد حسين قاسم .

وسيعرف البرنامج العام للدورة ورشات فنية وثقافية لأبناء مدينة أولاد تايمة والنواحي و تنظيم ندوات فكرية، إضافة إلى تكريم وجوه مسرحية وفنية .

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