إسبانيا ضيفة شرف بمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء
ينظم منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع جماعة أولاد تايمة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية فعاليات الدورة السابعة من مهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت , وقد أعلنت اللجنة المكلفة بالسهر على تنظيم النسخة الحالية انه قد تقرر تنظيمها احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء , تحت شعار ” دورة الإنبعاث ” وذلك خلال الفترة الممتدة من02 إلى 05نونبر القادم .
وتشارك عدد من الدول خلال هذه الدورة تتوزع بين فرق مسرحية وإعلاميين وفنانين .
وبعد المناقشة والبث في ملفات ترشيح المشاركة في المهرجانات والتي بلغت أكثر من أربعة وثلاثون ملفا من دول مختلفة, و انتهت لجنة الانتقاء إلى اختيار العروض التالية :
عروض المسابقة الرسمية :
مسرحية ” حياة المامون ” لشركة ستيلو برود من فاس. –
– مسرحية ” خيطنا ” اكاديمية الندى بإنزكان.
– مسرحية ” نصراني في تراب البيضان ” لفرقة أدوار من كلميم .
-عرض مسرحية ” لومبالاج ” لفرقة سوار من شيشاوة.
عروض شرفية :
لمنتدى لأنفاس للثقافة والفن . “SABATO ” مسرحية
مسرحية ” صراخ الجثة ” لفرقة مسرح الرحالة من الإمارات العربية المتحدة.
من إسبانيا . Liando la Magia Pardaمسرحية
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و ستتنافس هذه الفرق على جوائز أهمها الجائزة الكبرى للمهرجان . وستتكون لجنة تحكيم الدورة من المخرج المسرحي مولاي الحسن الإدريسي , الممثلة فاطمة الزهراء أحرار و الدكتور إبراهيم أودادا .
وستعرف الدورة تكريم مجموعة من الوجوه المسرحية العربية . الممثل المغربي حسن عليوي , الفنان العراقي الكندي عبد الرحمان ماجد درندش , المخرج القطري سالم المنصوري والفنان الفلسطيني محمد حسين قاسم .
وسيعرف البرنامج العام للدورة ورشات فنية وثقافية لأبناء مدينة أولاد تايمة والنواحي و تنظيم ندوات فكرية، إضافة إلى تكريم وجوه مسرحية وفنية .