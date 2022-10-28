اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص هدد مواطنين بكلب

2022-10-28 / 11:58
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هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة تمارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بتمارة قد تلقت إشعارا حول قيام شخص يحوز سكينين بإحداث الفوضى بالشارع العام، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لإطلاق رصاصة أصابت الكلب المذكور.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه، حيث تمت إحالة الكلب المصاب على المصالح البيطرية المختصة، بينما تم والاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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