لجنة التأديب تصدر عقوباتها على أندية القسمين الأول و الثاني من البطولة

هبة بريس – رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و أصدرت عددا من العقوبات على أندية القسمين الأول و الثاني من البطولة الاحترافية.

و حسب بلاغ للجنة، فقد تم تغريم فريق شباب السالمي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق أولمبيك الدشيرة مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 5 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق شباب بنجرير مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وحالتي طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

بالإضافة لذلك، تم تغريم فريق سطاد المغربي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف أمين لحمام، طبيب فريق شباب بنجرير مباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب، و توقيف خالد عبودو، لاعب فريق شباب بنجرير مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و فضلا عن ما سبق ذكره، عاقبت اللجنة كذلك ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين على خلفية أحداث الديربي و هي العقوبات التي سبق و سلطت عليها هبة بريس الضوء في مقال سابق.

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