بلخير الفاروق: عازمون على تشجيع روح التعاون لمبادرة “5+5 دفاع”

هبة بريس

أكد الجنرال دوكور دارمي، بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، يوم الخميس بالرباط، أن القوات المسلحة الملكية تظل عازمة على المشاركة في تشجيع روح التعاون لمبادرة “5 زائد 5” ودعم المشاريع المقترحة في إطار مخططات العمل الخاصة بها.

وأوضح الجنرال دوكور دارمي، في كلمة له بمناسبة افتتاح الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة “5 زائد 5 دفاع”، أن القوات المسلحة الملكية، المقتنعة بضرورة هذا الزخم الجماعي، ملتزمة بتعزيز جدوى هذه المبادرة باعتبارها أداة للتعاون متعدد الأطراف، وبتوطيد آليات عملها.

وقد انعقد، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم الخميس بالرباط، برئاسة المملكة المغربية، الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أركان القوات المسلحة للبلدان الأعضاء في مبادرة “5 زائد 5 دفاع”، بمشاركة رؤساء أركان القوات المسلحة في ثمانية بلدان أعضاء في المبادرة هي (فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا).

وبعد أن جدد التأكيد على تمسك المغرب القوي بالروح والمبادئ المؤسسة لهذه المبادرة، أبرز الجنرال دوكور دارمي، بلخير الفاروق، التزام المملكة الصادق بالمساهمة في جهود إحلال السلم والأمن بغرب البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذه المبادرة، مدعوة في ظل سياق دولي دائم التحول يطبعه ظهور الأزمات، إلى التصدي لمختلف التحديات التي تعرفها المنطقة.

وأضاف أن هذه التحديات مرتبطة، على الخصوص، بالإرهاب والهجرة السرية، والجريمة السيبرانية والتهريب بمختلف أنواعه، وصولا إلى الجوائح وعدم الاستقرار بمنطقة الساحل، مشيرا إلى أن هذه التحديات تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية.

وقال “إن ذلك يستدعي تكاثف الجهود لاستدامة مبادرة 5 زائد 5 دفاع، من خلال تقوية روابط التعاون وتوحيد الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة”.

كما أشار المفتش العام للقوات المسلحة الملكية إلى أنه، بفضل عزم كل الدول الأعضاء، استطاعت مبادرة “5 + 5 دفاع” أن تحقق تطورا تدريجيا وتفرض نفسها أكثر فأكثر كمنتدى للتعاون هدفه تقوية التفاهم المتبادل، من خلال النهوض بالأنشطة العملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أكد أنه في إطار أنشطة هذه السنة، تشيد الرئاسة المغربية، بجهود كل الدول الأعضاء من أجل حسن سير الأنشطة المدرجة في مخطط العمل 2022، وكذا مساهماتها في مشروع مخطط العمل 2023.

وأبرز أن هذه الأنشطة تتعلق بالأساس بسير مختلف التداريب المبرمجة، وتنفيذ أشغال التكوين والبحث من طرف تجمع “5 زائد 5 دفاع” والمركز الأوروبي المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع المبادرة على غرار منتدى “سيبر 5+5” ومركز 5+5 للتكوين في مجال إزالة الألغام لدواعي إنسانية.

ونوه الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، في كلمته خلال اختتام الاجتماع، بالمناقشات المثمرة التي طبعت هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأخير شكل مناسبة مكنت من مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق روح يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

وأعلن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي اغتنم هذه المناسبة ليعرب أن متمنياته بالنجاح الكامل لجمهورية البرتغال التي ستتولى رئاسة المبادرة برسم سنة 2023، أن التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع ستحال على اجتماع وزراء الدفاع، الذي ستحتضنه الرباط بتاريخ 16 دجنبر 2022.

وتشكل “مبادرة 5 + 5 دفاع “، التي تم إطلاقها في 2004، منتدى للتشاور والتفاهم المتعدد الأطراف بين ضفتي غرب المتوسط. وتضم خمس دول من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) وخمس دول من الضفة الشمالية (فرنسا، إيطاليا، مالطا، البرتغال، وإسبانيا). ويعتبر هذا المنتدى إطارا تفضيليا لتعزيز المعرفة المتبادلة والتبادل حول الرهانات الأمنية المشتركة للفضاء 5 + 5. وتتم رئاسة هذا المنتدى بالتناوب.

ويتم التعاون في إطار المبادرة بناء على ثلاثة مبادئ وهي: التوافق والتطوع والبراغماتية.

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