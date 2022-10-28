لقجع: الحوار الاجتماعي كلف الحكومة 9,188 مليار درهم
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد الوزير المنتدب في معرض تفاعله، أمس الخميس، مع مداخلات الفرق البرلمانية خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،بأن الحكومة جنحت إلى خيار دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، وبالتالي رفعت قيمة الدعم المخصص لصندوق المقاصة.
وأبرز في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول الحكومي أن انتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 75 في المائة، مشيرا إلى عدم فرض زيادات في أسعار هاتين المادتين الحيويتين، وهو ماسيتطلب تقديم الدعم للمؤسسة الموكول لها توزيعهما.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد السيد لقجع أنه كلف الحكومة في ظرف سنة واحدة 9,188 مليار درهم، لافتا إلى أنه تمت معالجة كافة الملفات العالقة.
كما لفت إلى أن الحكومة خصصت 20 مليار لدعم الأسر، وذلك بالتزامن مع الإخراج الفعلي للسجل الاجتماعي الموحد، منوها بمجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
5 تعليقات
الأساتدة الجامعيين والأطباء الدين يفوق راتبهم 10 ألاف درهم هم من استفادو من زيادة سمينة أنا نحن أصحاب 3 ألاف درهم استفدنا من الغلاء الكبير للأسعار التي ألهبت جيوبنا
من استفاد من غير الأطباء و الأساتدة الجامعيين الدين يفوق راتبهم 10 ألاف درهم الدين استفادو من زيادة سمينة ب 3 ألاف درهم أما نحن أصحاب 3500 درهم استفدنا من زيادات صاروخية في الأسعار ألهبت جيوبنا
المطوب ان تفي الحكومة بوعدها لتنزيل قرار زيادة 5/100 للمتقاعدين.
يا سيدي الوزير الذي بقول انه تمت تسوية جميع الملفات في اطار الحوار الاجتماعي،الم تصلك تلك الاصوات التي بحت من كثرة الدفاع عن حقوقها المغتصبة منذ ما يقارب 20سنة من الظلم والحيف وهي قابعة في نفس الوضعية المالية.تتنتظر حقها خارج السلم والدرجة المحدثة الجديدة لكن لا احد التفت لمطالبها ،بالرغم من مؤازرة النقابات لها ولملفها. وبالرغم من تسوية ملفات رجال الصحة والعدل والداخلبة الني تتم في آجالها المحدد دون تماطل او تباطؤ…انه عار واحتقار وازدراء لرجال ونساء التعليم وللمشتغلين في الحقل التربوي الابتدائي والاعدادي وللملحقين التربويين وغيرهم.
لم يتم استفادة الاساتذة المقصيين من خارج السلم من حقهم المسلوب لاكثر من 15سنة.الم تروا يا سيدي الوزير الحيف الذي يمارس في حق هذه الفئة على الرغم من استيفائهم لجميع الشروط؟