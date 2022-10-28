الحسيمة ..شاب ينهي حياة شقيقه بسبب العنف ضد الأصول

2022-10-28 / 09:38
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هبة بريس - مكتب طنجة

اهتز دوار اكزناين، بالجماعة القروية بني بوفراح، باقليم الحسيمة بداية الاسبوع الجاري على وقع جريمة قتل مروعة، بعد اقدام شخص على قتل شقيقه بواسطة السلاح الأبيض.

وبحسب مصادر مقربة، فقد اقدم الجاني على قتل شقيقه بعد محاولة الضحية تعنيف والدتهما داخل منزل الاسرة حيث دخلا في تشابك عنيف تحول بعدها الى جريمة قتل بعد ان استل الجاني سكينا صغيرا ووجه لشقيقه طعنات كانت كافية لانهاء حياته .

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الجريمة في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الضحية صوب مستودع الاموات .

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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة. وانا لله وانا اليه راجعون..

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