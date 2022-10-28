سناء عكرود تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها
فاجئت الفنانة المغربية سناء عكرود متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، بقرار تبرعها بأعضائها بعد وفاتها.
و نشرت الفنانة المغربية تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاءت كالتالي:”أنا ، سناء عكرود، وقعت للتو على وثيقة التبرع باعضائي السليمة بعد وفاتي لتكون متاحة و ذات فائدة لاشخاص آخرين، بحاجة اليها”.
و أضافت :”تستدعي التبرع بالأعضاء ليس ترفا أو موضة، بل هي ضرورة حيوية و ملحة استنفار كل الجهود و الآليات للتحسيس بها، عمل من أعمال المواطنة و المشاركة و دعوة للحياة و انقاذ الارواح”.
و أردفت قائلة:”التبرع بالأعضاء عملية انسانية يشجع عليها الدين الإسلامي و يديرها القانون المغربي بدقة و حزم موفرا ترسانة قانونية دقيقة و متقدمة تنظم العملية برمتها، كما تشرف عليها منظومة صحية متطورة و ذات خبرة في المجال فلنستعلم عن الامر، و لنتشارك هذه الهبة التي منحت لنا”.
و اختتمت تدوينتها:”هي إمكانية التبرع بعضو سليم لانقاذ حياة شخص عليل، عملا بقوله تعالى : ” و من أحياها فكأنما احيا الناس جميعا “، صدق الله العظيم،لنتشارك هبة الحياة”.
و تفاعل العديد من النشطاء مع قرار عكرود، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض”.
3 تعليقات
اعضاؤه متسخة مع الممثل المصري في فيلمك الجنسي المصري
وما بقي لك من اعضاء الشرف حتى تبيعها، أنت بعت نفسك منذ زمان للفسق والفسوق …هل نسيت ماذا فعلت مع محمود حميدة
نحن لا نملك ذاتنا فكيف نتبرع بأعضائنا.