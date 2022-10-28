الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

هبة بريس

جددت الإمارات العربية المتحدة، الخميس بمجلس الأمن، تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي المغربي ولسيادة المملكة على صحرائها.

وأوضحت نائبة المندوبة الدائمة لبعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، في كلمة عقب تصويت أعضاء مجلس الأمن على القرار 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023، أن بلادها تجدد “دعمها الكامل للمملكة المغربية وسيادتها على منطقة الصحراء المغربية بكاملها”.

وأبرزت الدبلوماسية الإماراتية، في هذا الإطار، أن بلادها تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007، والتي وصفها مجلس الأمن في قراراته بالجادة وذات المصداقية، مسجلة أن هذه المبادرة تشكل “حلا هاما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة ويحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

ورحبت، في هذا الإطار، باعتماد القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام كامل، معتبرة أنه يعكس الدور “الهام والفاعل” للبعثة الأممية في دعم الاستقرار في المنطقة.

كما ثمنت “النهج البناء” لمجلس الأمن الذي أكد على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم ومقبول، على أساس المعايير التي وضعها مجلس الأمن منذ عام 2007.

وحثت الدبلوماسية الإماراتية المبعوث الشخصي على مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزه سلفه، هورست كوهلر، والمتمثل في عملية الموائد المستديرة التي شملت المشاركين الأربعة، مشددة على أن هذا المسلسل لا يزال يعد “خطوة هامة” نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

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