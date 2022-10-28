جمعيات بخريبكة ..شكاياتنا وصلت الديوان الملكي و”الشنوري” مطالب بالقطع مع العشوائية

هبة بريس _ خريبكة

قدمت جمعيات بخريبكة تقييما للوضع وقالت انه “بالرغم من كون خريبكة “مدينة الثروة” و”اكبر جالية” فهي تعـيش احلك فتراتها التاريخيـة حيـث الشلل يضـرب جميع القطاعـات و البنية التحتية نتيجـة التعصـب للـرأي والحساسية المفرطـة اتجـاه الـرأي المخـالف”

وقالت الجمعيات الموقعة على البيان إن “السلطات الإقليمية بخريبكة تغلب الهاجس الأمنـي علـى التنمـوي عكـس الـدور المنوط بهـا دستوريا المتجلي في التنسيق بين المصالح الخارجيـة للـوزارات و المسؤولية المباشـرة عـلـى اموال التنمية البشرية وجلب الاستثمار حيث يمكـن ان تـرهن قراراتهـا مستقبل المدينـة بالسلب او الايجـاب لسنوات كمـا يمكنهـا أن تساهم فـي هـدر الـزمن التنموي ليبقـى مـبـدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هـو الأطـار الـذي يرسـم حـدود هـذه القـرارات ”

واسترسلت ذات الجهات بالقول ” ونتيجـة لسياسـة صـم الأدان التـي ينتهجهـا عامل الاقليم التـأم جمع ضـم حـرفيـي الـدجاج الحـي و المجمع الصناعي المسيرة وبعض الساكنة ليتم الإعلان ما يلي”

استئنافهم البرنامج النضـالي بوقفـة أمـام عمالـة الاقـلـيـم يـوم الأربعـاء 02 وكذا مطالبتهم بتفعيل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع توسيع المنطقة الصناعية بالمدينة.

مطالبتهم بإعادة تأهيل و اصلاح مرافق المجمع الصناعي المسيرة. مع تثمينهم عاليا تجاوب الديوان الملكي ووزارة الداخلية مع شكاياتهم ”

مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعوتهم عـامـل الاقليم بـالقطع مـع العشوائية اسـوة ببـاقـي المـدن وتنفيـد مقررات اللجنة المختلطة

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