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عمر هلال

هلال يحرج صحافي جزائري :”سكاي نيوز تتكلم باسم الجزائر وتدافع عن الجزائر”

2022-10-27 / 23:54
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هبة بريس _ الرباط

وضع الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، صحافي جزائي في موقف محرج بعدما طرح الأخير سؤالاً يحاول من خلاله إخلاء مسؤولية بلاده بنزاع الصحراء المغربية، وخروجه عن مبدأ الحياد الواجب التزامه به خصوصاً كونه يشتغل لصالح منبر دولي غير تابع للجزائر.

وجاء في سؤال الصحافي الجزائري الذي يشتغل ب “سكاي نيوز” على هامش ندوة عمر هلال عقب نهاية اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، جاء فيه :”قائمة الدول التي تدعم البوليساريو في تقرير المصير طويلة وعريضة من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا وحتى أن جبهة البوليساريو عضو مؤسس بالإتحاد الإفريقي مثلها مثل عديد من الدول …الآن لماذا في كل مداخلاتكم تتهمون الجزائر ؟” على حد تعبير الصحفي.

غير أن فطنة ودهاء عمر هلال دفعته بالسؤال عن إسم الصحافي والمنبر الذي يشتغل لصالحه ليقول له بعد ذلك :”سكاي نيوز عربي تتكلم باسم الجزائر وتدافع عن الجزائر الآن“، مضيفا بالقول :”أخلاقيا سكاي نيوز هي من تؤدي لك الثمن”.

وبالرغم من ذلك أجاب عمر هلال الصحافي الجزائري الذي خرج عن مبدأ الحياد وخرق ميثاق وأخلاقيات المهنة ليبسط له بالدلائل لماذا يتهم المغرب الجزائر بالوقوف بصفة مباشرة وراء صراع الصحراء المغربية.

وقال عمر هلال :”لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي خلقت البوليساريو وسلحته ودعمته ديبلوماسياً ..وهي التي خصصت هذه السنة ستة ملايين دولار من أجل البوليساريو”، مسترسلاً بالقول :”من أين تأتي شرذمة البوليساريو بأسلحتها ؟..من تيندوف أين توجد الجمهورية المزعومة ؟ في تيندوف …أين يوجد مسؤولي البوليساريو في تيندوف … من يؤدي الثمن التذاكر وأسفارهم وسجائرهم ..الجزائر ”

وأضاف مؤكدا أن الجزائر هي من خلقت البوليساريو وهي الآن من تدافع عنها وتمنحها الدعم”، مشيرا في نفس الجواب أنه ليس ضد تقديم الدعم السياسي من طرف الجزائري خصوصا فيما يتعلق في حق تقرير المصير مؤكدا أن المغرب بدوره يدعم حق المصير بجميع أنحاء العالم.

وزاد في جوابه أن الجزائر هي من تؤدي مبالغ الفنادق والأسلحة و “اللوبيات” وثمن الوقفات الاحتجاجية بأوروبا وثمن مجموعات الضغط، ولهذا السبب يتوجه المغرب للجزائر، موضحاً أن الطاولة المستديرة لمجلس الأمن تحدثت عن دور الجزائر في الملف

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