السفير يوسف بلا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس المالطي

2022-10-27 / 23:09
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هبة بريس

جرى، اليوم الخميس بفاليتا، استقبال سفير المغرب بمالطا، السيد يوسف بلا، من قبل الرئيس المالطي، الدكتور جورج فيلا، حيث قدم له أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لصاحب الجلالة لدى جمهورية مالطا.

وخلال هذا الاستقبال، الذي جرى بالقصر الرئاسي، كلف فخامة الرئيس المالطي سفير المملكة بنقل عبارات تقديره واحترامه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط المغرب ومالطا.

وبهذه المناسبة، نقل السيد بلا تحيات وتقدير صاحب الجلالة إلى الرئيس المالطي، وكذا متمنيات جلالته بمزيد من التقدم والازدهار للشعب المالطي.

وجدد السفير للرئيس المالطي رغبة المملكة في تعزيز وتنويع الشراكة أكثر بين المغرب ومالطا.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الرئيس المالطي بالعلاقات طويلة الأمد القائمة بين المغرب ومالطا وتعزيزها على مر السنين، مسجلا الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما أكد السيد فيلا، بالمناسبة، دعم مالطا لعلاقات أوثق بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

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‫2 تعليقات

  1. علاش السفراء المغاربة ملزمون بالتكلم بلغة البلد الذي هم فيه ،في حين ان السفراء في المغرب الكل يتكلم لغته

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