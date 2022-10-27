الحكومة عن ملف طوطو: ملف رائج أمام القضاء

2022-10-27 / 21:41
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هبة بريس _ الرباط

لم تبدي الحكومة عن أي راي حيال ملف فنان الراب طه فحصي المعروف بـ “طوطو”

وكانت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع في مدينة الدار البيضاء قد أخلت سبيل ” طوطو ” ومتابعته في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وحول الموضوع ، قال بيتاس اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، “إن الحكومة مع حرية التعبير والرأي ومع كل ما جاء به الدستور من مقتضيات” وأضاف أن ملف الفنان “طوطو” رائج أمام القضاء الذي يملك السلطة للبت فيه، وأنه لا يمكن أن يعلق عليه.

وكانت النيابة العامة قد أمرت باعتقال فنان الراب “طوطو” بناء على شكاية تقدم بها الصحافي محمد التيجيني، وبعده شكايات الفنانين عبد الوهاب الدكالي، عبد الله عصامي ومولاي احمد العلوي، وتم تحديد يوم 16 من الشهر المقبل لانطلاق أولى جلسات المحاكمة

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‫14 تعليقات

  1. علاش هاذ التظخل كامل والضجة على قبل التفاهة ؟في نظري عطيتو للموضوع اكبر من حجمو

  2. هو الا كان شي عقاب ختصو لوزارة الزفت الثقافة لي رخصات ليه يغني وهي عارفة ثقافتو

  3. العقاب يجب أن يطال كذلك كل من منح لهذا الرويبضة أن يجاهر بالرذيلة بداية بالوزير الوصي على القطاع .

  8. هو ما ليه والو خاص يتحاكم ذاك المسؤول على هد مهرجان حيت هو عارفو هديك طبيعتو معروف بتخسار لهضرة والكلام لخاوي

  9. خاصو السجن باش يتربى شوية ويعرف بحق الأخلاق والقيم التي تربى عليها المغارية
    وبعد السجن إلى مزبلة التاريخ .

  14. أول واحد يتحاسب على هاد المهرجان هو وزير الثقافة شخصيآ ، في ظل الأزمة والغلاء المعيشي يتم تبذير المال العام

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