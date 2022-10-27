ايمانويل ماكرون

العلاقات الفرنسية المغربية ..ماكرون يعترف بوجود توتر

2022-10-27 / 20:57
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا يسودها توتر موضحا ان سبب ذلك يعود الى “المهاجرين السريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية”

. وكشف الأخير أن فرنسا قامت بتشديد اللهجة مع البلدان المغاربية التي ترفض استقبال مواطنيها المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية. قبل ان يضيف ” لقد قلنا لهذه البلدان ” إذا لم تأخذوا هؤلاء الأشخاص الذين يجب أن يغادروا الأراضي الفرنسية سنواصل تقييد منح التأشيرات”.

و ذكر الرئيس الفرنسي، في تصرح ل ” فرانس 2 ” أن بلاده نجحت في غضون عامين من إرسال 3 آلاف مهاجراً سرياً إلى بلدانهم الأصلية ، مضيفاً أن السلطات رفعت من وتيرة طرد المهاجرين غير القانونيين في السنوات الأخيرة. مشددا على أنه سيقبل بالمهاجرين الذين يفيدون بلاده اقتصاديا و اجتماعياً ، و سيقف في وجه الذين يحدثون أزمات داخلية.

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‫4 تعليقات

  2. كان على المغرب ان يخرج من تحت عباءة فرنسا منذ زمن وان يصبح مستقلا في اختياراته وسياساته عوض التبعية، عوض الالتزام بمعاهدات مات موقعوها وكانت لها ظرفياتها.

  3. على المغرب ان تكون علاقاته الدولية متنوعة و متعددة حسب مصالحه السياسية والاقتصادية ولا تنحصر في شريك وحيد او إثنين يستغلك حسب مصالحه.

  4. فرنسا تأخد المتعلمين والنخبة وتعتبر غير المتعلمين مهاجرين سلبيين لا فائدة منهم في دولة تتبجح بالمساواة وحقوق الانسان

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