كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

بايتاس: الحكومة تدرس وقف حالة الطوارئ الصحية

2022-10-27 / 19:50
0
هبة بريس _ الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن موضوع وقف حالة الطوارئ الصحية، كان موضوع نقاش في المجلس الحكومي اليوم.

وأبرز بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أنه جرى مناقشة ما إذا كان المغرب في منئى عن الانتكاسات الوبائية التي يمكن أن تقع، مع تسجيل التحسن المستمر في الوضعية الصحية.

وأبرز الوزير أن النقاش الذي كان اليوم، تطرق إلى كيفية توقيف المراسيم المنظمة لحالة الطوارئ الصحية في المستقبل، على أساس أنه إذا كانت هناك حاجة -لاقدر الله- للطوارئ الصحية، فسيتم الاستعانة من جديد بمرسوم لحالة الطوارئ الصحية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بمدونة الجمارك والضرائب…

2022-10-27 / 17:48
Photo of أزمة الطاقة.. لفتيت يدعو إلى الترشيد الأمثل للكهرباء

أزمة الطاقة.. لفتيت يدعو إلى الترشيد الأمثل للكهرباء

2022-10-27 / 17:25
Photo of أخنوش: طموحنا أن تصل التنمية إلى كل أسرة وبيت مغربي

أخنوش: طموحنا أن تصل التنمية إلى كل أسرة وبيت…

2022-10-27 / 17:16
Photo of الحكومة تحدد كيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات

الحكومة تحدد كيفيات عمل اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات

2022-10-27 / 17:02
Photo of الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

الحكومة تصادق على إحداث دوائر وقيادات جديدة

2022-10-27 / 16:50
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 46 إصابة جديدة

2022-10-27 / 16:18
Photo of رؤساء جيوش دول “5 زائد 5 دفاع” يزورون ضريح محمد الخامس

رؤساء جيوش دول “5 زائد 5 دفاع” يزورون ضريح…

2022-10-27 / 16:04
Photo of شكيب بنموسى أمام سؤال في البرلمان عن تنامي الهدر المدرسي بجهة سوس

شكيب بنموسى أمام سؤال في البرلمان عن تنامي الهدر…

2022-10-27 / 15:22
Photo of حملة لفتيت لتحرير الملك العام .. التوقيت والأهداف

حملة لفتيت لتحرير الملك العام .. التوقيت والأهداف

2022-10-27 / 15:10
Photo of تزوير العملة الوطنية يقود شخصا للاعتقال بطنجة

تزوير العملة الوطنية يقود شخصا للاعتقال بطنجة

2022-10-27 / 13:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق