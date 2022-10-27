بايتاس: الحكومة تدرس وقف حالة الطوارئ الصحية

هبة بريس _ الرباط

أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أن موضوع وقف حالة الطوارئ الصحية، كان موضوع نقاش في المجلس الحكومي اليوم.

وأبرز بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أنه جرى مناقشة ما إذا كان المغرب في منئى عن الانتكاسات الوبائية التي يمكن أن تقع، مع تسجيل التحسن المستمر في الوضعية الصحية.

وأبرز الوزير أن النقاش الذي كان اليوم، تطرق إلى كيفية توقيف المراسيم المنظمة لحالة الطوارئ الصحية في المستقبل، على أساس أنه إذا كانت هناك حاجة -لاقدر الله- للطوارئ الصحية، فسيتم الاستعانة من جديد بمرسوم لحالة الطوارئ الصحية

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