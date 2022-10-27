استنفار أمني يتبع جريمة ق_تل مروعة بتطوان
هبة بريس _ تطوان
علم قبل قليل مقتل شخص و إصابة آخر بجروح بليغة بواسطة بندقية صيد كانت بحوزة الجاني عند ارتكابه للجريمة.
وتسابق السلطات الأمنية بتطوان الزمن لمعرفة ملابسات و حيثيات هذه الجريمة التي روعت الرأي العام التطواني د، باعتبارها ارتكبت بدم بارد.
هذا و فور إخطارها بالحادثة ، هرعت السلطات الأمنية على عجل إلى مكان الجريمة قصد المعاينة الأولية فيما تم نقل الضحيتين نحو المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.
وتجهل إلى حدود الساعة الأسباب الكاملة وراء الجريمة وتشير المعطيات الأولية أن مرتكب الجريمة يعمل منعشا عقاريا بالمدينة.
ولنا عودة بالتفاصيل إلى الموضوع عند تكشف مزيد من المعطيات.
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18 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم انا نسالك حسن الخاتمة . اللهم ارحم الفقيد ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ..
لاحول ولاقوة الا بالله
لا حولا ولا قوة إلا بالله إنا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر اهله
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لاحولى ولا قوة الا بالله العظيم فين وصلنا الله ارحمهم وغفر لهم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين
شكرا للمجهودات الجبارة التي تقوم بها المصالح الأمنية في فك الغاز الجرائم ومحاربة الجرائم..
نسأل الله سلامة لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الله إدير شي تويل ديل الخير يارب العالمين
لطفك يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا..
تحية وتقدير للشرطة من اجل سلامة وخدمة المواطن..
اللهم احفظ الامن المغربي ..
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه ..