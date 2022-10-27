استنفار أمني يتبع جريمة ق_تل مروعة بتطوان

هبة بريس _ تطوان

علم قبل قليل مقتل شخص و إصابة آخر بجروح بليغة بواسطة بندقية صيد كانت بحوزة الجاني عند ارتكابه للجريمة.

وتسابق السلطات الأمنية بتطوان الزمن لمعرفة ملابسات و حيثيات هذه الجريمة التي روعت الرأي العام التطواني د، باعتبارها ارتكبت بدم بارد.

هذا و فور إخطارها بالحادثة ، هرعت السلطات الأمنية على عجل إلى مكان الجريمة قصد المعاينة الأولية فيما تم نقل الضحيتين نحو المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.

وتجهل إلى حدود الساعة الأسباب الكاملة وراء الجريمة وتشير المعطيات الأولية أن مرتكب الجريمة يعمل منعشا عقاريا بالمدينة.

ولنا عودة بالتفاصيل إلى الموضوع عند تكشف مزيد من المعطيات.

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