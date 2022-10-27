الدعم المباشر .. الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي
هبة بريس _ الرباط
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم الاشتغال عليه حاليا.
وأضاف أن عملية صرف الدعم المباشر، والمتمثل في تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة؛ ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، ستتم مباشرة بعد الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد أفاد، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بأن رؤية الحكومة تسير في اتجاه تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.
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13 تعليقات
غادي إعطيو الفلوس لمالين الحوانت لي خوات ليه البوطة إجيب الخاوي و إيدي العامر فابور ساهلا ماهلا
غادي يترفع الدعم و غادي تولي تشريها ب 200 درهم ههه
الاعوان والمقدمية يشعرون بالسعادة ههههه
نعم يجب دعم الفقراء لان الاغنياء باستطاعتهم شراء الغاز بثمن باهض .
افضل حل هو هذا ، وخا كانو ضدو في فترة العدالة و التنمية
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل
اذا كان شي دعم مباشر غادي يكون عن طريق منحة و غادي تبقى غير كيدور بين المقدم واصحابو….
لا للدعم المباشر ، مقابل التراجع عن صندوق المقاصة.
هذه ألاعيب و تحريميات حكومية .
إذا الطبقى الوسطى في خبر كان
هذ المغرب ماشي ف الخسران وكاين بزاف ديال الخفايا حسبنا الله ونعم الوكيل
هده إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يسيرنا حسب هواه لأن من يديرون هاته الملفات لايجيدون التفاوض وبه وجب الإنصياع
الشارع هو الحل الوحيد لشعب نوض هدر على حقك