الدعم المباشر .. الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي

2022-10-27 / 18:42
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هبة بريس _ الرباط

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يتم الاشتغال عليه حاليا.

وأضاف أن عملية صرف الدعم المباشر، والمتمثل في تحويل 20 مليار درهم بشكل مباشر للأسر التي تعيش الهشاشة؛ ويهم هذا الدعم 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس و3 ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسين، ستتم مباشرة بعد الانتهاء من السجل الاجتماعي الموحد.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية قد أفاد، الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، بأن رؤية الحكومة تسير في اتجاه تخصيص دعم مباشر للأسر الهشة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية.

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‫13 تعليقات

  1. غادي إعطيو الفلوس لمالين الحوانت لي خوات ليه البوطة إجيب الخاوي و إيدي العامر فابور ساهلا ماهلا

  7. اذا كان شي دعم مباشر غادي يكون عن طريق منحة و غادي تبقى غير كيدور بين المقدم واصحابو….

  11. هذ المغرب ماشي ف الخسران وكاين بزاف ديال الخفايا حسبنا الله ونعم الوكيل

  12. هده إملاءات صندوق النقد الدولي الذي يسيرنا حسب هواه لأن من يديرون هاته الملفات لايجيدون التفاوض وبه وجب الإنصياع

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