الاتحاد الاشتراكي يرفض ضرب مجانية التقاضي

2022-10-27 / 19:28
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح اليوم، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة مايزال مفتوحا، في أفق تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة وإرساء قوانين عادلة ومنصفة، تعود بشكل إيجابي على التنمية الشمولية لبلادنا، وهو ما لن يتحقق إلا بالدفاع وابتكار بدائل تتجاوب مع انتظارات الجميع.

وهاجم الحكومة، قائلا بأن الهجوم الأخير على قطاع المحاماة، هو هجوم على رسالة نبيلة يؤدونها، خدمة لإحقاق الحق، من خلال أدوارهم الحقوقية الرائدة، بهدف تطويعهم، واضعاف أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة، وضمانات الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

واعتبر سعيد بعزيز إقرار إجراءات ضريبية جديدة على المقالات والطلبات التي يتقدم بها المحامون نيابة عن المتقاضين لدى المحاكم، هو ضرب حقيقي لمبدأ مجانية التقاضي، مؤكدا أن من يؤدي هذه الضرائب هو المتقاضي، باعتبارها جزءا من الأتعاب المؤاداة للمحامي، وبالتالي التفكير في عدم الولوج إلى التقاضي بسبب ارتفاع المصاريف، مما يعاكس أحد أبرز مبادئ التنظيم القضائي للمملكة المتمثل في مجانية التقاضي، مضيفا أن عقدة الحكومة تجاه قطاع المحاماة يجب عدم ترجمتها فيما يضر القطاع والعدل.

كما اعتبر من جهة أخرى، ابعاد المحامون والعدول من تحرير عقود الوعد بالبيع، والبيع النهائي، بالنسبة لمن يرغب في الاستفادة من دعم مالي عمومي أثناء اقتناء سكن مخصص للسكن الرئيسي، باشتراط ابرام هذه العقود لدى موثق، يشكل اقصاء حقيقيا لمهن أخرى، خول لها القانون أحقية تحرير العقود الرسمية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدعم المباشر .. الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي

الدعم المباشر .. الحكومة تنتظر السجل الاجتماعي

2022-10-27 / 18:42
Photo of وصف المستشفيات بـ”المجازر”.. برلماني يثير غضب نقابات

وصف المستشفيات بـ”المجازر”.. برلماني يثير غضب نقابات

2022-10-27 / 18:20
Photo of أمام مجلس الأمن.. هلال يفضح تورط إيران في تسليح البوليساريو

أمام مجلس الأمن.. هلال يفضح تورط إيران في تسليح…

2022-10-27 / 17:51
Photo of حتى 30 نونبر القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارىء بالمملكة

حتى 30 نونبر القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارىء بالمملكة

2022-10-27 / 16:38
Photo of الأغلبية الحكومية تشيد بحصيلة عمل “أول سنة” و”مالية 2023″

الأغلبية الحكومية تشيد بحصيلة عمل “أول سنة” و”مالية 2023″

2022-10-27 / 16:27
Photo of الصحراء المغربية.. تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

الصحراء المغربية.. تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام

2022-10-27 / 16:10
Photo of رؤساء أركان جيوش دول مبادرة “5+5 دفاع” يجتمعون بالمغرب

رؤساء أركان جيوش دول مبادرة “5+5 دفاع” يجتمعون بالمغرب

2022-10-27 / 14:10
Photo of بركة: “الأغلبية عازمة على مواصلة الحكومة لعملها”

بركة: “الأغلبية عازمة على مواصلة الحكومة لعملها”

2022-10-27 / 11:47
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجموعة الإفريقية لخبراء الأمم المتحدة

انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجموعة الإفريقية لخبراء الأمم المتحدة

2022-10-26 / 23:39
Photo of ابن كيران يوضح بخصوص موقع المعتصم برئاسة الحكومة

ابن كيران يوضح بخصوص موقع المعتصم برئاسة الحكومة

2022-10-26 / 22:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق