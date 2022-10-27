الاتحاد الاشتراكي يرفض ضرب مجانية التقاضي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، صباح اليوم، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبر ورش إصلاح منظومة العدالة مايزال مفتوحا، في أفق تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة وإرساء قوانين عادلة ومنصفة، تعود بشكل إيجابي على التنمية الشمولية لبلادنا، وهو ما لن يتحقق إلا بالدفاع وابتكار بدائل تتجاوب مع انتظارات الجميع.

وهاجم الحكومة، قائلا بأن الهجوم الأخير على قطاع المحاماة، هو هجوم على رسالة نبيلة يؤدونها، خدمة لإحقاق الحق، من خلال أدوارهم الحقوقية الرائدة، بهدف تطويعهم، واضعاف أحد أهم ركائز المحاكمة العادلة، وضمانات الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

واعتبر سعيد بعزيز إقرار إجراءات ضريبية جديدة على المقالات والطلبات التي يتقدم بها المحامون نيابة عن المتقاضين لدى المحاكم، هو ضرب حقيقي لمبدأ مجانية التقاضي، مؤكدا أن من يؤدي هذه الضرائب هو المتقاضي، باعتبارها جزءا من الأتعاب المؤاداة للمحامي، وبالتالي التفكير في عدم الولوج إلى التقاضي بسبب ارتفاع المصاريف، مما يعاكس أحد أبرز مبادئ التنظيم القضائي للمملكة المتمثل في مجانية التقاضي، مضيفا أن عقدة الحكومة تجاه قطاع المحاماة يجب عدم ترجمتها فيما يضر القطاع والعدل.

كما اعتبر من جهة أخرى، ابعاد المحامون والعدول من تحرير عقود الوعد بالبيع، والبيع النهائي، بالنسبة لمن يرغب في الاستفادة من دعم مالي عمومي أثناء اقتناء سكن مخصص للسكن الرئيسي، باشتراط ابرام هذه العقود لدى موثق، يشكل اقصاء حقيقيا لمهن أخرى، خول لها القانون أحقية تحرير العقود الرسمية، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذه القرارات الجائرة.

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