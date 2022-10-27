وصف المستشفيات بـ”المجازر”.. برلماني يثير غضب نقابات

هبة بريس _ الرباط

اثار تصريح برلماني أثناء مشاركته في أحد البرامج التلفزية موجة سخط واستياء واسع في صفوف نقابات قطاع الصحة بالمغرب،

وكان رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ، محمد غيات، قال خلال استضافته في أحد البرامج التلفزية حول “حصيلة الدخول البرلماني: الحصيلة والرهانات”، “اليوم ليس لدينا مستشفيات بل لدينا مجازر، ويجب أن يتم إصلاح هذه المنظومة الصحية”.

وأثار هذا التصريح، غضب كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام، الذين عبروا عن استغرابهم من تصريحات رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدوا في بيان مشترك لهم، الأربعاء، أن هذا التصريح “يسيء لكافة مهنيي الصحة الذين يبذلون تضحيات جسام في ظل ظروف مادية ومعنوية جد ضعيفة مقارنة بالمواصفات والمعايير الدولية”، معتبرين أن وصف البرلماني جاء “مبخّسا لكل الجهود التي تُبذل في خدمة المواطن

وفي نفس الباب ندد تنسيق نقابي بقطاع الصحة ما وصفها بـ”تصريحات مشينة” لبرلماني رئيس فريق الحزب الأغلبي، معبرا عن رفضه لهذه التصريحات التي تعتبر “سبابا وتحقيرا في حق الشغيلة الصحية وتجريحا مرفوضا في حق كرامتها المهنية”.

وأوضح التنسيق المكون من أربع نقابات بقطاع الصحة (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل)، أن المسؤول البرلماني “أضفى صفة الجزارين على الأطر الصحية” ضاربا بعرض الحائط كل تضحيات مهنيي الصحة خلال فترات ومراحل مواجهة جائحة كوفيد19″.

وطالب التنسيق النقابي من رئيس الفريق البرلماني وفق بيان أصدره، الأربعاء، بالتراجع الفوري عن تصريحاته وتقديم الاعتذار عن ما بدر منه، كما دعا الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل من أجل رفع الحيف والضرر الذي طال الأطر الصحية نتيجة هاته التصريحات.

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