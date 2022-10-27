أمام مجلس الأمن.. هلال يفضح تورط إيران في تسليح البوليساريو

2022-10-27 / 17:51
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عن معطيات تورط ايران في تسليح مرتزقة البوليساريو بأسلحة متطورة من بينها طائرات بدون طيار “درون”.

وكعادته، عرى هلال زيف الادعاءات التي طالما ظلت الجزائر وإيران تتنصل منها، كونهما بريئتين من التهم المنسوبة إليهما، ليقف رجل الدبلوماسية المغربية عمر هلال أمام أعضاء مجلس الأمن بالأدلة القاطعة التي تورط مرتزقة البوليساريو تسلم طائرات ، الدرون الإيرانية الصنع.

و استعرض عمر هلال بالمناسبة صوراً لطائرات الدرون الإيرانية التي تسلمتها جبهة البوليساريو، والتي يتراوح سعرها بين 20 و 22 ألف دولار، مشيرا أن شراء طائرة واحدة يطعم 300 شخص في السنة، و تطبيب وعلاج 500 شخص في السنة ، وتعليم 120 طفلاً.

ويرى محللون استراتيجيون، أن ايران وبدعمها لجبهة ما يسمى بــ”البــــــوليساريو” تريد من وراء ذلك تأسيس حزب من نوع آخر على شاكلة حزب الله بلبنان، مشيرا أن الحجج التي تقدّم بها المغرب تؤكد بالملموس ضلوع هذه الدولة وبتنسيق مع ممثليها بالجزائر في تهديد الأمن القومي للمغرب من خلال العمل على تدريب عناصر البوليساريو على استعمال الصواريخ والطائرات بدون طيار وإنشاء الأنفاق لاختراق الجدار الأمني عبر حرب العصابات.

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‫2 تعليقات

  1. ان العدو المغرب الأول والأخير هي الجزائر
    فحذاري من حكام المرادية انهم يخططون ويهيؤون لهجوم خاطف علي اقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لإحتلالها وعزلها عن المغرب، اليقضة اليقظة: السلاح السلاح السلاح!

  2. ان العدو المغرب الأول والأخير هي الجزائر
    فحذاري من حكام المرادية انهم يخططون ويهيؤون لهجوم خاطف علي اقاليم الجنوبية للمملكة المغربية لإحتلالها وعزلها عن المغرب،
    اليقضة اليقظة: السلاح السلاح السلاح!

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