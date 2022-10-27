الجامعة تصدر حزمة عقوبات على الوداد و الرجاء بسبب أحداث الديربي

هبة بريس ـ رياضة

قررت لجنة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم معاقبة ناديي الوداد و الرجاء الرياضيين على خلفية ما وقع خلال الديربي البيضاوي الأخير.

و تقرر تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 60 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، أكثر من مرة مما أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء الرياضي في مناسبتين الأولى لمدة 3 دقائق والثانية لمدة 4 دقائق وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

كما تقرر تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 30 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، أكثر من مرة خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 7 انذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الرجاء الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11