ذب_حوا عشرات الحمير وباعوا لحومها للأكل.. إيقاف عصابة بالجزائر
في جريمة صعقت الشارع الجزائري، أقدم 4 أشخاص على ذبح عشرات الحمير سراً في مرآب للسيارات، وبيع لحومها، قبل أن تتحركة الشرطة وتلقي القبض عليهم.
وأعلنت السلطات الأمنية اعتقال العصابة المذكورة في ولاية وهران، غربي البلاد، تخصصت في ذبح وتسويق اللحوم، على أنها منتجات صالحة للاستهلاك البشري، وفق ما أفادت صحيفة “النهار” المحلية.
وأشارت إلى أن المشتبه فيهم كانوا يجرون عمليات الذبح في مرآب سيارات وصفته بـ”السري”، يقع في قرية الحامول، التابعة لبلدية الكرمة، فيما كانت عمليات البيع والتسويق تتم وسط مدينة وهران.
وأسفرت عملية المداهمة للمرآب عن حجز أكثر من 20 رأسا من الحمير التي جرى ذبحها وتجهيزها للتسويق.
كما صودرت الأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع، إلى جانب شاحنة وسيارتين كانت تستعمل في نقل وتسويق هذه اللحوم.
وتم توجيه اتهامات للأشخاص الأربعة، من بينها تكوين “جماعة أشرار” بهدف خداع المستهلك، وجنحة الذبح غير الشرعي، وتعريض حياة الغير للخطر.
12 تعليقات
المرجو اصلاح كتابة العنوان فالمعنى يؤدي الى فهم به قلة الحياء.
يجب محاكمتهم وتنزيل اقصى العقوبات عليهم لتعريض حياة المواطنين للخطر..
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم استغفر الله العظيم واتوب إليه ..
غياب لجان المراقبة يجعل السوق في عشوائية والمواطن هو الضحية..
جريمة ضد الإنسانية وانعدام الأخلاق..
مجرمين اخبث انواع البشر من يريد السوء لاخيه المسلم..
اللهم انتقم منهم شر انتقام ..
اللهم كل من اراد السوء لهذه الأمة اجعل كيده في نحره..
وحوش أدمية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
السلام عليكم لايعقل جريدة تقوم بنشر معنى. مخل للادب. راجعو مقالاتكم كيف يعقل ان تكتب اخي الصحفي. دب_ حوا ….. عيب واعر المقصود بالحمير نحن القراء ادا عفاكم الله
صحيفة تنشر الكلام النابي أين المراقبة علانية ونعيمة تصورات فكواليط عطاوها عامين سجنا ظلما وعدونا وهادو كيشنرو كلام نابي بدون حياء لكاتب العنوان لاحسيب ولا رقبي بلاد جوج وجوه
كلشي على حوا وبعوا. الصحافة ديال الميكة