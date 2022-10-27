البنك الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى مستوى 2%

2022-10-27 / 14:36
1
هبة بريس - وكالات

قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وذلك للمرة الثانية على التوالي بهدف كبح التضخم.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 2% سنويا، وأشار إلى أنه يتوقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم قدره 2%.

ووفقا لقرار قرار المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 0.75% إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، كذلك صعدت الفائدة الرئيسية على إعادة التمويل إلى 2% من 1.25%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2009.

وقال المركزي الأوروبي في بيان: “اتخذ مجلس الإدارة قرار اليوم ويتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف عند 2%”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of معهد فرنسي يعلن تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي

معهد فرنسي يعلن تباطؤا حادا في النمو الاقتصادي

2022-10-29 / 18:36
Photo of تصنيف: الOCP يحقق أفضل رقم معاملات سنة 2021

تصنيف: الOCP يحقق أفضل رقم معاملات سنة 2021

2022-10-29 / 12:30

حزب إسباني يطالب بتسريع وتيرة صناعة سفينة حربية لفائدة…

2022-10-28 / 19:35
Photo of ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط ب 67.9 %

ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط ب 67.9 %

2022-10-27 / 11:39
Photo of دراسة: 68% من المغاربة غير قادرين على إدخار المال

دراسة: 68% من المغاربة غير قادرين على إدخار المال

2022-10-27 / 10:16
Photo of مالية 2023.. المجهود الاستثماري بالقطاع العام قد يصل إلى 300 مليار درهم

مالية 2023.. المجهود الاستثماري بالقطاع العام قد يصل إلى…

2022-10-27 / 10:04
Photo of تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار سنويا

تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار…

2022-10-27 / 09:23
Photo of مباحثات مغربية إماراتية للتعاون في “قطاع الصناعات الغذائية”

مباحثات مغربية إماراتية للتعاون في “قطاع الصناعات الغذائية”

2022-10-26 / 21:14
Photo of مزور : المغرب أبان عن مدى قدرته على إنتاج سيارات كهربائية

مزور : المغرب أبان عن مدى قدرته على إنتاج…

2022-10-26 / 19:33
Photo of خطوة مهمة إلى الأمام للتمويل الأخضر بأفريقيا

خطوة مهمة إلى الأمام للتمويل الأخضر بأفريقيا

2022-10-26 / 17:47

تعليق واحد

  1. جميع أصحاب المشاريع كيبغيوا يستعملوا أفضل طرق باش  إروجوا البيزنس ديالهم، 📉📊
     لكن واش ديما كتوفقوا فالإختيار ديالكم؟ 🤔

    مع سيل كليك سهلات عليك الإختيار وجبت ليكم أفضل استراتيجية التسويق عبر الإنترنت، خصكم تجربوا هذي هيا الفرصة باش طوروا المشاريع ديالكم.🤝✅💸
    إعلانات عبر المواقع التواصل الإجتماعي الأفضل على الاطلاق، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، خصم 10% لمدة محدودة ، لا تفوت الفرصة.
    اتصل الآن!🔥💪
    وتساب: :0629239920 📞

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق