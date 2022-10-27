تشافي: برشلونة كان بحاجة إلى الهزيمة

هبة بريس - وكالات

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه بحاجة إلى ترك خيبة الأمل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلفه في أقرب وقت ممكن والتركيز على تحسين أدائه للمنافسة على لقبي الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

ولم يقدم المدرب أي أعذار بعد خسارة برشلونة 3-صفر على أرضه أمام بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة الليلة الماضية بعد خوض المباراة إثر خروج فريقه بالفعل من المسابقة عقب فوز إنتر ميلان 4-صفر على فيكتوريا بلزن في وقت سابق الليلة الماضية.

وأبلغ تشافي مؤتمرا صحفيا في كامب نو “هذا هو واقعنا وعلينا مواجهته. ربما هذا ما كنا بحاجة إليه، أن نتلقى ضربة من أجل النمو”.

“اليوم كان الأمر قد انتهى بالفعل، وكان الأوان قد فات لفعل أي شيء. السبب الرئيسي الذي جعلنا نصل إلى هذا الموقف هو أخطاؤنا في المباريات السابقة، فشلنا في أن نكون حاسمين في الهجوم.

“نخرج بشعور سيئ حقا لكننا بحاجة لإعادة البدء من جديد للقتال من أجل الألقاب الأخرى المتبقية”.

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