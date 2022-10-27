بعد حملة تحرير الملك العام.. سلطات البيضاء تحارب الكلاب الضالة بالمدينة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل حملة تحرير الملك العمومي بمختلف مقاطعات الدار البيضاء الكبرى خلال الأيام الاخيرة و ذلك بعد أن دشنتها سلطات عين السبع و توسعت رقعتها بعد ذلك لتشمل باقي أرجاء العاصمة الاقتصادية.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تم إطلاق حملة واسعة النطاق لمحارية الكلاب الضالة كذلك، حيث شوهد عدد من أعوان السلطة رفقة المصالح البيطرية و هم يتجولون بشوارع المدينة لحجز العشرات من الكلاب الضالة.
و تأتي هاته الحملة بعد دعوات موسعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب سكان المدينة المليونية السلطات بالتحرك لوقف الخطر المحدق الذي تشكله الكلاب الضالة على السلامة العامة خاصة بعد أن انتشرت بشكل رهيب بعدد من الأحياء الآهلة بالسكان.
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10 تعليقات
ينبغي إيجاد حلول استعجالية لأطفال الشوارع
نتمنى عدم قتل الكلاب الضالة لانها بنفسها تبقى ارواح حية..
الكلاب الضالة غزت شوارع وازقة المملكة..
الكلاب الضالة تشكل خطر على التلاميذ والاطفال الصغار وحتى للكبار..
ظاهرة الكلاب الضالة من اختصاص المجلس الجماعي وعليه ..
نتمنى من السلطات المحلية أن تجد حلا استعجالي لهذه الظاهرة الخطيرة للكلاب الضالة..
لا يجب استخدام السلاح للقضاء على الكلاب ..
عليهم جمع هذه الكلاب التي تعيق المدن وإعادة ادماجها من جديد واتخاذها للحراسة ..
الكلاب الضالة يجب التخلص منها حالا لانها تهدد سلامة المواطنين..
نتمنى ان تكون حملة وطنية تحت شعار مدن بدون كلاب ضالة ..