بعد حملة تحرير الملك العام.. سلطات البيضاء تحارب الكلاب الضالة بالمدينة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل حملة تحرير الملك العمومي بمختلف مقاطعات الدار البيضاء الكبرى خلال الأيام الاخيرة و ذلك بعد أن دشنتها سلطات عين السبع و توسعت رقعتها بعد ذلك لتشمل باقي أرجاء العاصمة الاقتصادية.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تم إطلاق حملة واسعة النطاق لمحارية الكلاب الضالة كذلك، حيث شوهد عدد من أعوان السلطة رفقة المصالح البيطرية و هم يتجولون بشوارع المدينة لحجز العشرات من الكلاب الضالة.

و تأتي هاته الحملة بعد دعوات موسعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب سكان المدينة المليونية السلطات بالتحرك لوقف الخطر المحدق الذي تشكله الكلاب الضالة على السلامة العامة خاصة بعد أن انتشرت بشكل رهيب بعدد من الأحياء الآهلة بالسكان.

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