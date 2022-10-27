دراسة: 68% من المغاربة غير قادرين على إدخار المال

أظهر استطلاع أجرته مجموعة “سونيرجيا”، أن أزيد من نصف المغاربة (51 في المئة) يلجؤون إلى الادخار لمواجهة حالات الطوارئ.

وأفاد هذا الاستطلاع، المنجز تحت عنوان “المغاربة والادخار: المعيقات والدوافع”، بأن 13 في المئة من الأشخاص، الذين أقروا بتخصيص حصة ضئيلة من المال بشكل منتظم، يقدمون على الادخار لدواعي الاستثمار أو لتنفيذ مشروع ما.

وأوضح المصدر ذاته، أن “9 في المئة يدخرون لاقتناء منزل و4 في المئة لشراء سيارة”، مشيرا إلى أن آخرين يدخرون بدافع المتعة ولأنهم يحبون الادخار (11 في المئة).

ووفقا للاستطلاع، أكد 11 في المئة من المستجوبين أنهم يدخرون من أجل تمويل متطلبات الدراسة لأبنائهم وضمانا لمستقبلهم.

كما كشف أن غالبية المستجوبين غير القادرين على الادخار (79 في المئة) أكدوا أن وضعهم المالي لا يسمح لهم بذلك، ويرتفع هذا المعدل في صفوف الرجال (85 في المئة) والأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (89 في المئة) وساكنة العالم القروي (88 في المئة).

وأضاف المصدر ذاته، أن 10 في المئة من المستجوبين “يفضلون الاستمتاع بالحياة والترفيه عن أنفسهم”، في حين أشارت نسبة 2 في المئة إلى تأثير ارتفاع الأسعار، وأقرت نسبة 2 في المئة بعدم التوفر على دخل قار.

وأشار إلى أن 32 في المئة من المغاربة يقدمون على الادخار، في مقابل 68 في المئة ليسوا قادرين على ادخار المال.

وأوضح الاستطلاع أنه تم تسجيل نسب متماثلة في صفوف الرجال والنساء، مشيرا إلى أن مستوى الادخار ينخفض باختلاف الفئات السوسيو-مهنية.

وبحسب الشرائح العمرية، يعتبر الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و24 أكثر الأشخاص ادخارا (45 في المئة).

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