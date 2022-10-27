الكاف يفتح باب الترشح لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2025

هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، فتح باب الترشح بشكل رسمي أمام الدول الراغبة في استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي، باتريس موتسيبي، قد أعلن في 30 شتنبر الماضي، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

وقال الكاف، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه أرسل خطابات رسمية اليوم إلى الاتحادات الأعضاء لإبلاغها بفتح باب تقديم طلبات استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وحدد الكاف يوم 11 نونبر المقبل موعدا نهائيا لتلقي طلبات الدول الراغبة في استضافة البطولة الإفريقية، كما حدد يوم 16 من الشهر ذاته لإرسال المستندات الخاصة بالاستضافة للدول التي أبدت اهتماما بتنظيم البطولة.

وأعلن الكاف أن يوم 16 دجنبر المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الموافقات الحكومية اللازمة لاستضافة المسابقة، فيما سيقوم مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بعمل زيارات تفتيشية للدول التي تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة، وذلك خلال الفترة من 5 وحتى 25 من شهر يناير لعام 2023.

وحدد الكاف يوم 10 فبراير المقبل، موعدا لإعلان اسم الدولة التي ستفوز بحق استضافة وتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025.

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