ماكرون للفرنسيين: أسعار الكهرباء سترتفع في العام المقبل

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 15٪ العام المقبل.

وقال ماركون عبر قناة “فرانس 2” التلفزيونية: “لقد تسبب الصراع في أوروبا في عواقب عديدة في مجال الطاقة وأدى إلى ارتفاع الأسعار.. يجب أن نتغلب على هذه العاصفة معا، ونحمي الشرائح الأكثر ضعفا من السكان”.

ووعد الرئيس الفرنسي بأن السلطات ستقدم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، بمن فيهم الطلاب.

وأوضح ماكرون: “نتيجة مساعدة العائلات، سيرتفع سعر الغاز والكهرباء مطلع العام المقبل بنسبة 15٪ فقط، وليس بنسبة 100٪ كما تحدده أسعار السوق”.

وأضاف أنه بسبب الأزمة، تراجعت عائدات فرنسا بمقدار 85 مليار يورو.

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