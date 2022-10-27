تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار سنويا
تبلغ إمكانيات التصدير الإسرائيلية إلى المغرب حوالي ربع مليار دولار سنويا، بناء على تقييم مشترك بين وزارة التعاون الإقليمي و معهد الصادرات الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل هايوم”.
وأضافت “إسرائيل هايوم” استنادا للتقرير الذي أعدته الإدارتان واطلعت عليه الصحيفة، إن التجارة بين إسرائيل والمغرب في حدها الأدنى اليوم وتصل إلى عشرات الملايين من الدولارات فقط في السنة، فيما يتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب بما بين 30 ألف إلى 45 ألف سائح سنويا.
وتحدث التقرير عن أهمية استئناف العلاقات بين البلدين، والعلاقات الثقافية القوية والفرص المتاحة للولوج لأسواق دول الصحراء، مبرزا أن المجالات التي ستمكن إسرائيل من تعزيز صادراتها للمغرب هي بشكل أساسي المدخلات الزراعية ومعالجة المياه والرقمنة والصناعات الذكية والأمن السيبراني وأنظمة الصحة الرقمية وأنظمة المدن الذكية.
وأبرز التقرير أن إحدى الميزات الأخرى لتطوير التجارة مع المغرب هي دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التطبيق قبل عدة أشهر، وبالتالي، سيصبح المغرب بوابة للولوج للأسواق الإفريقية.
ونقل التقرير عن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قوله: إن تعزيز علاقات التعاون لدولة إسرائيل في المنطقة هدف استراتيجي من الدرجة الأولى.
كما نقل عن رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي قوله إنه مقتنع بأن “التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين“.
10 تعليقات
الشكر الجزيل لأبنائنا الاوفياء في إسرائيل على نقلهم تكنولوجيا الدفاع الحساسة و الخبرات العسكرية والاقتصادية نحو بلدهم الام المملكة المغربية..
اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم سدد رميهم وانصرهم على الصهاينة المعتدين..
ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم …
عاشت المملكة المغربية الشريفة الله الوطن الملك والصحراء مغربية عاش الملك ..
المغرب قوي بملكه ووحدته وشعبه ولا مكان للكابرانات في الاتحاد الافريقي..
1/3 سكان اسرائيل من أصل مغربي مرحبا بهم في بلدهم الام ..
اللهم اجمع البلدين لما فيه خير للبلاد والعباد..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والديبلوماسية المغربية الحكيمة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
التطبيع والغيث لا يلتقيان
الظلم والغيث لا يلتقيان
الخنوع والغيث لا يلتقيان