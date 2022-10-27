تقرير: إمكانيات الصادرات الإسرائيلية للمغرب تقدر ب250 مليون دولار سنويا

هبة بريس

تبلغ إمكانيات التصدير الإسرائيلية إلى المغرب حوالي ربع مليار دولار سنويا، بناء على تقييم مشترك بين وزارة التعاون الإقليمي و معهد الصادرات الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة “إسرائيل هايوم”.

وأضافت “إسرائيل هايوم” استنادا للتقرير الذي أعدته الإدارتان واطلعت عليه الصحيفة، إن التجارة بين إسرائيل والمغرب في حدها الأدنى اليوم وتصل إلى عشرات الملايين من الدولارات فقط في السنة، فيما يتراوح عدد السياح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب بما بين 30 ألف إلى 45 ألف سائح سنويا.

وتحدث التقرير عن أهمية استئناف العلاقات بين البلدين، والعلاقات الثقافية القوية والفرص المتاحة للولوج لأسواق دول الصحراء، مبرزا أن المجالات التي ستمكن إسرائيل من تعزيز صادراتها للمغرب هي بشكل أساسي المدخلات الزراعية ومعالجة المياه والرقمنة والصناعات الذكية والأمن السيبراني وأنظمة الصحة الرقمية وأنظمة المدن الذكية.

وأبرز التقرير أن إحدى الميزات الأخرى لتطوير التجارة مع المغرب هي دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التطبيق قبل عدة أشهر، وبالتالي، سيصبح المغرب بوابة للولوج للأسواق الإفريقية.

ونقل التقرير عن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج قوله: إن تعزيز علاقات التعاون لدولة إسرائيل في المنطقة هدف استراتيجي من الدرجة الأولى.

كما نقل عن رئيس معهد الصادرات الإسرائيلي قوله إنه مقتنع بأن “التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب سيحقق نتائج مهمة للطرفين“.

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