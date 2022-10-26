عبد الاله بنكيران

ابن كيران يوضح بخصوص موقع المعتصم برئاسة الحكومة

2022-10-26 / 22:45
11
هبة بريس _ الرباط

توصل موقع هبة بريس بتوضيح ، بخصوص الزوبعة التي أثيرت حول جامع المعتصم النائب الأول للأمين العام وموقعه برئاسة الحكومة، نورد نصه هنا كما توصلنا به:

وبخصوص الزوبعة التي أثيرت حول كون جامع المعتصم، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يشتغل مستشارا لرئيس الحكومة وحول تناقض ذلك مع أخلاقيات العمل السياسي النبيل، أود أن أوضح بصفتي أمينا عاما للحزب ما يلي:

إن جامع المعتصم شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات، وبمبادرة منه ومن رئيس الحكومة السابق الدكتور سعد الدين العثماني أرجع كل الملحقين برئاسة الحكومة من حزب العدالة والتنمية إلى وظائفهم الأصلية وعلى رأسهم هو نفسه، ووصلت المراسلة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا فيما يهمه، حيث وصلت إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، إلا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان له رأي آخر، إذ راجع جامع المعتصم في هذا القرار وأرسلت مصالحه رسالة إلى نفس المديرية لاستثنائه من هذا القرار، وقرر الاحتفاظ به كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة، كما أشاع ذلك بعض المشوشين، وذلك نظرا لمعرفته به وبكفاءته وهو الأمر الذي لم يعترض عليه جامع المعتصم ولم أعترض عليه أنا كذلك باعتباره في الأصل موظفا عموميا ولا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه أن يقوم بدوره كنائب لي كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجموعة الإفريقية لخبراء الأمم المتحدة

انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجموعة الإفريقية لخبراء الأمم المتحدة

2022-10-26 / 23:39
Photo of أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي ينتفضون ضد اعتراف الرئيس بالبوليساريو

أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي ينتفضون ضد اعتراف الرئيس بالبوليساريو

2022-10-26 / 20:18
Photo of مغرب اليوم.. ومنطق “اللي يفرط يكرط”

مغرب اليوم.. ومنطق “اللي يفرط يكرط”

2022-10-26 / 17:56
Photo of الملك مبرقا رئيس النمسا: نشيد بما يربط بلدينا من عرى الصداقة والتقدير المتبادل

الملك مبرقا رئيس النمسا: نشيد بما يربط بلدينا من…

2022-10-26 / 16:00
Photo of الPPS يثمن “اللقاء الإيجابي” بين أخنوش وقادة أحزاب المعارضة

الPPS يثمن “اللقاء الإيجابي” بين أخنوش وقادة أحزاب المعارضة

2022-10-26 / 15:16
Photo of الدعوة من البرلمان الأوروبي إلى التصدي للتهديد الإرهابي ل”البوليساريو”

الدعوة من البرلمان الأوروبي إلى التصدي للتهديد الإرهابي ل”البوليساريو”

2022-10-26 / 15:09
Photo of الPPS: “مشروع قانون مالية 2023 دون مستوى الانتظارات”

الPPS: “مشروع قانون مالية 2023 دون مستوى الانتظارات”

2022-10-26 / 14:15
Photo of وزير تونسي سابق: قيس سعيد أضر بالعلاقات مع المغرب

وزير تونسي سابق: قيس سعيد أضر بالعلاقات مع المغرب

2022-10-26 / 14:00
Photo of تسليح البوليساريو بالدرون الإيراني.. ما مدى جاهزية العتاد الحربي المغربي؟

تسليح البوليساريو بالدرون الإيراني.. ما مدى جاهزية العتاد الحربي…

2022-10-26 / 13:24
Photo of “الشيوخ الكولومبي” يعرب عن “رفضه القاطع” الاعتراف بالجمهورية الوهمية

“الشيوخ الكولومبي” يعرب عن “رفضه القاطع” الاعتراف بالجمهورية الوهمية

2022-10-26 / 12:51

‫11 تعليقات

  1. تبرير المهازل ….كفاءته!!!! ..ياك اخنوش يتهمكم بالفشل والمعتصم كان مستشارا للفاشلين فكيف يستعين به ….وحزب الاحرار يتهمكم بتأخير البلاد عجبي ….!!!

  2. واش العيب الكبير في أخنوش ولا في جامع؟؟؟
    في الحقيقة مفارقة مغربية غريبة عجيبة!!!

  3. صافي دابا الطوندونس دابا هو المعتصم
    مع انه عشرااااااااااات المعتصمين (نسبة للمعتصم) فمراكز المسؤولية وماكاينش لي يقدر يكتب عليهم ولو سطر

  6. حال المغرب وسياسته واقتصاده وتعليمه وصحته، شادين من كلشي وما شادين فحتى حاجة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق