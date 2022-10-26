مباحثات مغربية إماراتية للتعاون في “قطاع الصناعات الغذائية”

هبة بريس _ و م ع

أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الأربعاء بالرباط،

مباحثات مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، السيدة مريم المهيري، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصناعات الغذائية.

وقال صديقي بالمناسبة إن “العلاقات بين المغرب والإمارات هي علاقات تاريخية وأخوية تمثل نموذجا يحتذى به على كافة المستويات سواء في المجال الاجتماعي أو التقني أو العلمي”.

وأبرز الوزير في هذا الصدد الشراكات المثمرة المتعددة، منوها بأثرها المهم جدا، لا سيما على قطاع الصناعات الغذائية في المغرب.

من جانبها، أشادت السيدة المهيري التي تقوم بزيارة عمل للمملكة، بالروابط العريقة القائمة بين المبلدين والتعاون الثنائي المفيد للطرفين،

معربة عن رغبة بلادها في إقامة شراكات جديدة مع المغرب خاصة في مجالات البيئة ومحاربة التغير المناخي والأمن الغذائي.

وأبرزت المسؤولة الإماراتية في هذا السياق، أن الأمن الغذائي سيكون أحد الموضوعات الحاسمة،

التي سيتم تناولها خلال مؤتمر “كوب 28” الذي سينعقد العام المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0