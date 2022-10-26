محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

هبة بريس _ متابعة

استدعت محكمة سطيف، شرق الجزائر، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي المحامي منير غربي لسماع أقواله على خلفية تدوينة سابقة نشرها عبر حسابه بفيسبوك.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلا عن زميل للمحامي، المعني بقضية الحال، أن مثوله أمام المحكمة سيكون بصفة متهم.

ولم تكشف المصادر مضمون التدوينة التي تحركت على أساسها الدعوى العمومية، في حين أشار مدونون إلى أن الأمر ربما يتعلق بمنشور أدرجه المحامي، منير غربي، عبر صفحته في فيسبوك قبل أشهر دعا فيه العالم للتضامن مع الشعب الجزائري وحث الإعلام الدولي على نقل ما يحدث في الجزائر.

ولم تصدر عن المعني بالأمر أو الجهات الرسمية أية توضيحات تتعلق بطبيعة التهمة الموجهة إليه ولا أسباب المتابعة القضائية وعلاقتها بما قام بنشره.

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