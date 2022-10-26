Algerian lawyers, defendants and policemen are seen on the first day of the trial of Algeria's biggest financial scandal since independence, that opened in Blida City, 50 km west of Algiers capital, 08 January 2007. A fraud trial involving more than 100 defendants in Algeria's biggest financial scandal since independence was due to open Monday, but the main defendant, a high-living tycoon, is currently exiled in London.The accused, on trial before a court at Blida west of Algiers, will have to answer 30 charges including fraudulent bankruptcy, criminal association, abuse of trust, embezzlement, forgery and bribery. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك

2022-10-26 / 20:28
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هبة بريس _ متابعة

استدعت محكمة سطيف، شرق الجزائر، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي المحامي منير غربي لسماع أقواله على خلفية تدوينة سابقة نشرها عبر حسابه بفيسبوك.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلا عن زميل للمحامي، المعني بقضية الحال، أن مثوله أمام المحكمة سيكون بصفة متهم.

ولم تكشف المصادر مضمون التدوينة التي تحركت على أساسها الدعوى العمومية، في حين أشار مدونون إلى أن الأمر ربما يتعلق بمنشور أدرجه المحامي، منير غربي، عبر صفحته في فيسبوك قبل أشهر دعا فيه العالم للتضامن مع الشعب الجزائري وحث الإعلام الدولي على نقل ما يحدث في الجزائر.

ولم تصدر عن المعني بالأمر أو الجهات الرسمية أية توضيحات تتعلق بطبيعة التهمة الموجهة إليه ولا أسباب المتابعة القضائية وعلاقتها بما قام بنشره.

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