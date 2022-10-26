محام جزائري أمام القضاء بسبب منشور بفيسبوك
هبة بريس _ متابعة
استدعت محكمة سطيف، شرق الجزائر، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي المحامي منير غربي لسماع أقواله على خلفية تدوينة سابقة نشرها عبر حسابه بفيسبوك.
وأشارت وسائل إعلام محلية نقلا عن زميل للمحامي، المعني بقضية الحال، أن مثوله أمام المحكمة سيكون بصفة متهم.
ولم تكشف المصادر مضمون التدوينة التي تحركت على أساسها الدعوى العمومية، في حين أشار مدونون إلى أن الأمر ربما يتعلق بمنشور أدرجه المحامي، منير غربي، عبر صفحته في فيسبوك قبل أشهر دعا فيه العالم للتضامن مع الشعب الجزائري وحث الإعلام الدولي على نقل ما يحدث في الجزائر.
ولم تصدر عن المعني بالأمر أو الجهات الرسمية أية توضيحات تتعلق بطبيعة التهمة الموجهة إليه ولا أسباب المتابعة القضائية وعلاقتها بما قام بنشره.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2
0
12 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين يا رب العالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العالى العظيم
منشور فايسبوك جعله متهم !!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
تضامننا المطلق و اللا مشروط ، ربي ينصر الحق و قويكم و يارب
كل التضامن مع المحامي نظام لا اخلاق له
تضامني المطلق مع الأستاذ منير
تضامننا المطلق مع المحامي الحر الاستاذ منير غربي
تضامني المطلق مع الأستاذ غربي منير
هذي هي افريقيا حسبنا الله ونعم الوكيل
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يضهر الحق
كل التضامن و المساندة