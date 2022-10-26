وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ هو يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 م.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1444هـ موافق 26 أكتوبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0