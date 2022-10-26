وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية
هبة بريس _ الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ هو يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 م.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، بعد مغرب يوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1444هـ موافق 26 أكتوبر 2022 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
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12 تعليقات
الله اكبر الله اكبر اللهم اهله علينا بالامن والامان والبركة والاسلام
اللهم اهله عليما بالرزق والبركة
اللهم اهله علينا وعلي الأمة الاسلامية اللهم احفظ بلادنا من الفتان
اللهم اهله علينا بالامن والأمان والسلامة والاسلام شهر خير وبركة
اهله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
الله افتح علينا ابواب الخير يارب..
اللهم اهله علينا باليمن والإيمان والسلامة ولإسلام
اللهم جعله شهر خير وبركة ويمن يارب العالمين
اللهم أهل علينا هذا الشهر باليمن والبركات واغفر لنا ذنوبنا فيه
اللهم الله علينا بالخير واليمن والبركات
اللهم أهله علينا بالامن والإيمان والسلامة والإسلام
أدخله الله علينا وعليكم. بالخير والبركات. وجعلنا الله من الذين أنعمت عليهم.