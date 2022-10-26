العدول” يضربون بسبب إقصائهم من توثيق السكن المدعم

2022-10-26 / 18:38
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هبة بريس

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني عن العمل، لمدة ثلاث أيام الخميس، الجمعة والسبت 27،28،29 أكتوبر الجاري، كما قررت الإضراب أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت 2،3،4،5 نونبر، مصحوبة بوقفتين احتجاجيتين.

وبحسب بلاغ للهيئة، جاء قرارها التصعيدي، بسبب المقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية 2023، المحال حاليا على البرلمان التي بمقتضاها تم إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.

وأوضح البلاغ أن الوقفة الاحتجاجية الأولى ستنظم صباح يوم الجمعة 4 نونبر المقبل أمام وزارة الاقتصاد والمالية من الساعة 10 إلى الساعة 12 زوالا، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام البرلمان من الساعة 15،00 إلى الساعة 17،00 مساء، تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك بمقر الهيئة الوطنية للعدول.

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