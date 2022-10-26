مغرب اليوم.. ومنطق “اللي يفرط يكرط”
يرى كثيرون أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنزيل النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بمنطوق الفصل الأول من دستور 2011 الذي يعتبر من دساتير الجيل الثالث، والذي يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا ومنطق ” اللي يفرط يكرط”، يرى فيه خبراء القانون الدستوري والباحثين في العلوم السياسية، بأنه نقلة نوعية ومؤشرات ايجابية جاءت لقطع الطريق امام ممارسات ظلت مهيمنة لعقود خلت، لاسيما وأن مع العهد الجديد للملك محمد السادس نصره الله، باتت مسألة محاكمة كبار المسؤولين بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، مسألة طبيعية ظاهرة للعيان تستمد مرجعيتها القانونية من مضامين الدستور، لاسيما إذا ما تبث تورطهم في قضايا نهب اموال عمومية، أواختلالات ما، وهو ما ذهب إليه بلاغ وزارة الداخلية الأخير المتعلق بتوقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين، والذي اعتبرته وزارة عبد الوافي لفتيت يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا، تفاعل معه الكاتب والمحلل السياسي عمر الشرقاوي بالقول: ” ولينا نسمعوا كوميسير تشد دون أدنى مشكل، ولينا نسمعوا قاضي ووكيل عام للملك توقف وأحيل على القضاء، ولينا نسمعوا عامل ورجال سلطة توقفوا وتوضعوا تحت الحراسة النظرية، ولينا نسمعوا مشاهير تتم متابعتهم بحالهم بحال شخص عادي، هدشي رسائل زوينة لكل واحد سولت له نفسه تجاوز القانون وارتكاب خروقات”.
وأضاف الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الفايسبوكي: ” بالأمس كان الأمني والقاضي ورجل السلطة لا يطالهم القانون، اليوم اصبحنا أمام مؤسسات لا تقبل بأن تخسر شرعيتها على مجرمين يستغلون صفتهم المهنية، لقد أصبح المبدأ المعمول به “اللي فرط يكرط”.
5 تعليقات
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب مازلنا نطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب انا من ضحاياه ما زلت اعاني من ضلمه مند سنة ٢٠١١ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اطالب بمحاسلته في الدنيا قبل الآخرة لاني مضلوم
نتمنى ذالك. كفانا من نهب أموال الشعب و الرشوة و الزبونية و الفساد بجميع أنواعه. هؤلاء يخربون البيت الذي يجمعنا جميعا ألا هو وطننا المغرب. كفانا كفانا كفانا. اللهم زلزل أركان كل فاسد الذي ليست له الكرامة في هذا الوطن .
لم نر ولو مسؤؤلا واحدا في السجن رغم كثرة ملفات الفساد التي قدمت لمن يهمه امر المغاربة ايام جطو وقضاته وكذلك ايام اللجنة التي جاءت من،بعد،جطو وقضاتها يبقى هذا،رءيي،ويبقى،رأيكم هو الصواب اذا،كنت،انا،خاطءا
مغرب اليوم شعار جميل اريد به باطلا!! الطبقة المتوسطة ستندحر مع قانون المالية الجديد و حدف صندوق المقاصة ..مع كثرة المفسدين الذين يفلتون من العقاب مع مسؤولين لا يحترمون اخلاق و دين الشعب و الدولة و ما يزالون في مناصبهم!!
نحن ناشطون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت.. نظمنا وقفة احتجاجية بجانب تلاميد فقراء من اجل تنقلهم من من مدرسة خاصة إلى المؤسسة العمومية .. وكان مصيرنا هو الحكم علينا ب…4اشهر سجنا نافدة.. بمعنى لا حق لك ان تحب وطنك وتريد للأبناء شعبك الخير..