مغرب اليوم.. ومنطق “اللي يفرط يكرط”

محمد منفلوطي_هبة بريس

يرى كثيرون أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تنزيل النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، عملا بمنطوق الفصل الأول من دستور 2011 الذي يعتبر من دساتير الجيل الثالث، والذي يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا ومنطق ” اللي يفرط يكرط”، يرى فيه خبراء القانون الدستوري والباحثين في العلوم السياسية، بأنه نقلة نوعية ومؤشرات ايجابية جاءت لقطع الطريق امام ممارسات ظلت مهيمنة لعقود خلت، لاسيما وأن مع العهد الجديد للملك محمد السادس نصره الله، باتت مسألة محاكمة كبار المسؤولين بمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، مسألة طبيعية ظاهرة للعيان تستمد مرجعيتها القانونية من مضامين الدستور، لاسيما إذا ما تبث تورطهم في قضايا نهب اموال عمومية، أواختلالات ما، وهو ما ذهب إليه بلاغ وزارة الداخلية الأخير المتعلق بتوقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة وستة من رجال السلطة وإطارين إداريين، والذي اعتبرته وزارة عبد الوافي لفتيت يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا، تفاعل معه الكاتب والمحلل السياسي عمر الشرقاوي بالقول: ” ولينا نسمعوا كوميسير تشد دون أدنى مشكل، ولينا نسمعوا قاضي ووكيل عام للملك توقف وأحيل على القضاء، ولينا نسمعوا عامل ورجال سلطة توقفوا وتوضعوا تحت الحراسة النظرية، ولينا نسمعوا مشاهير تتم متابعتهم بحالهم بحال شخص عادي، هدشي رسائل زوينة لكل واحد سولت له نفسه تجاوز القانون وارتكاب خروقات”.

وأضاف الشرقاوي في تدوينة له على حسابه الفايسبوكي: ” بالأمس كان الأمني والقاضي ورجل السلطة لا يطالهم القانون، اليوم اصبحنا أمام مؤسسات لا تقبل بأن تخسر شرعيتها على مجرمين يستغلون صفتهم المهنية، لقد أصبح المبدأ المعمول به “اللي فرط يكرط”.

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