السياحة: الإيرادات تتجاوز 52 مليار درهم

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الإيرادات السياحية، بلغت 52,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022؛ بارتفاع بلغت نسبته 155,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية برسم أكتوبر 2022، أن هذه الإيرادات سجلت معدل استرداد بنسبة 99 في المائة مقارنة بمستواها قبل الأزمة الصحية، متجاوزة بذلك معدل الاسترداد الذي سجلته خلال السنة الماضية (39 في المائة).

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت خلال الربع الثاني من سنة 2022، مما قلص الفجوة مقارنة مع المعدلات المحققة خلال الفترة التي سبقت الأزمة.

ومن المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش نموه خلال النصف الثاني من السنة الجارية، مدفوعا بالطلب المتزايد على اختيار « المغرب » كوجهة سياحية، واستمرار مختلف الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم نشاط هذا القطاع، وفي مقدمتها رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول المملكة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 30 شتنبر 2022.

وبالفعل، فإن القيمة المضافة للقطاع السياحي ارتفعت بنسبة 50,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع بنسبة 25,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة ذاتها، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية خلال الأسابيع الخمسة الأولى من هذه السنة.

وفي المتوسط، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 37,8 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعد زائد 29,3 في المائة قبل سنة.

ومقارنة بمستوها ما قبل الأزمة (السنة المرجعية 2019)، تراجعت القيمة المضافة للقطاع إلى ناقص 24,2 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2022، بعد ناقص 35,7 في المائة خلال الربع الأول من هذه السنة، وناقص 49,6 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2021؛ أي ما يعادل في المتوسط ناقص 29,9 في المائة عند متم يونيو 2022، عوض ناقص 49,1 في المائة قبل سنة.

أما بالنسبة للربع الثالث من سنة 2022، فقد تعزز نمو الإيرادات السياحية منذ إعادة فتح الحدود الوطنية مقارنة بمستوها ما قبل الأزمة، حيث بلغت زائد 38,8 في المائة خلال شهر غشت وزائد 15,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29,1 في المائة خلال هذين الشهرين مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.

وهكذا، بلغ معدل استرداد الإيرادات السياحية خلال الشهرين الأولين من الربع الثالث من سنة 2022، قرابة 93 في المائة مقارنة مع الربع الثالث من سنة 2019.

وبخصوص عدد الوافدين إلى المغرب خلال شهري يونيو ويوليوز 2022، فقد بلغ 3,2 مليون وافد؛ وهو تقريبا نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وخلال النصف الأول من سنة 2022، بلغ عدد الوافدين إلى المملكة ما يقارب 3,4 مليون سائح، في حين بلغ عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء المصنفة 6,2 مليون ليلة مبيت، أي بزيادة بنسبة 303,4 في المائة و128,9 في المائة، على التوالي، مقارنة مع متم يونيو 2021.

ومقارنة بفترة ما قبل الأزمة (متم يونيو 2019)، فقد بلغ عدد الوافدين وعدد ليالي المبيت 63 في المائة و54 في المائة، على التوالي؛ أي بمعدل استرداد بلغ خلال الربع الثاني من سنة 2022 نسبة 88 في المائة بالنسبة لعدد الوافدين، و70 في المائة لعدد ليالي المبيت.

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