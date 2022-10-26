عن إخلاء سبيل زوجها.. دنيا بطمة:”فبلادي ظلموني”

نجلاء مزيان

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن استنكارها الشديد، مبرزة خيبة أملها على خلفية إخلاء سبيل زوجها البحريني محمد الترك بكفالة قدرها 10 آلاف درهم.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، جاء فيها:” واحد مع وحده فالدار صوت وصورة وفالاخير كفالة و متابعة في حالة سراح وخرجـوهـم”.

و أضافت قائلة:”خيانة زوجية، تخيلو لو كانت القصة معكوسة، تخيلو فقط لو امرأة، مزوجة وفي مكان عام ماشي تا فالدار والشراب والدخاخن شنو كان غيوقع في نظركم؟ بلغ السيل الزبى وشكرا”.

و الجدير بالذكر، أنه تمت متابعة كل من محمد الترك و فتاة تدعى “وصال” في حالة سراح مؤقت، على خلفية قضية الخيانة، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهما مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة للترك و 5000 آلاف درهم لوصال.

و يشار أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قامت صباح يومه، بوضع شكاية جديدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

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