عن إخلاء سبيل زوجها.. دنيا بطمة:”فبلادي ظلموني”

2022-10-26 / 17:15
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نجلاء مزيان

أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن استنكارها الشديد، مبرزة خيبة أملها على خلفية إخلاء سبيل زوجها البحريني محمد الترك بكفالة قدرها 10 آلاف درهم.

و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، جاء فيها:” واحد مع وحده فالدار صوت وصورة وفالاخير كفالة و متابعة في حالة سراح وخرجـوهـم”.

و أضافت قائلة:”خيانة زوجية، تخيلو لو كانت القصة معكوسة، تخيلو فقط لو امرأة، مزوجة وفي مكان عام ماشي تا فالدار والشراب والدخاخن شنو كان غيوقع في نظركم؟ بلغ السيل الزبى وشكرا”.

و الجدير بالذكر، أنه تمت متابعة كل من محمد الترك و فتاة تدعى “وصال” في حالة سراح مؤقت، على خلفية قضية الخيانة، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهما مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة للترك و 5000 آلاف درهم لوصال.

و يشار أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قامت صباح يومه، بوضع شكاية جديدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.

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‫5 تعليقات

  2. المغرب ماما وحكومة وشعبا نتابع بشغف قضيتنا الأولى الصحراء المغربية الحرة ثانيا الخطى المستقبلية لمستقبل التعليم و الصحة وتعميم التغطية الصحية الخ من الاوراش التي يقوم بتتبعها شخصيا صاحب الجلالة نصره الله ، و تريدني ان اكلف نفسي بخبر مفاده مغنية رفعت دعوى على زوجها ثارة ثم تطلب الطلاق . بالله عليكم هل هذا الخبر مهم يستدعي كل هذا العناء . اكن احترامي لجريدتكم ولكن كفى .

  3. مادير خير ما يترا باس من السعاية رجعت نقلبت على اللي كبرلها المؤخرة بالمال.شح فيه

  4. كتفكرني بواحد البنت تزوجات ولد خالتها لي فالمانيا. غي وصلات لألمانيا ديكلارات بيه و بماماه لي هي خالتها بأن كيضربوها و يتعداو عليها و جاو داوهوم البوليس للحبس و خرجوهوم من دارهوم و بقات هي فالدار و عطاوهوم شي 3 كلم ميقربوش عندها. و دبا هي عاطيها غي للشيشة و الفساد و الشراب و كتجيب معها كل نهار راجل للدار لي كانت دار د ولد خالتها. اللئيم إذا أكرمته تمرد

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