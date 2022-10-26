عن إخلاء سبيل زوجها.. دنيا بطمة:”فبلادي ظلموني”
أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن استنكارها الشديد، مبرزة خيبة أملها على خلفية إخلاء سبيل زوجها البحريني محمد الترك بكفالة قدرها 10 آلاف درهم.
و نشرت الفنانة المغربية تدوينة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، جاء فيها:” واحد مع وحده فالدار صوت وصورة وفالاخير كفالة و متابعة في حالة سراح وخرجـوهـم”.
و أضافت قائلة:”خيانة زوجية، تخيلو لو كانت القصة معكوسة، تخيلو فقط لو امرأة، مزوجة وفي مكان عام ماشي تا فالدار والشراب والدخاخن شنو كان غيوقع في نظركم؟ بلغ السيل الزبى وشكرا”.
و الجدير بالذكر، أنه تمت متابعة كل من محمد الترك و فتاة تدعى “وصال” في حالة سراح مؤقت، على خلفية قضية الخيانة، فيما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهما مقابل كفالة قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة للترك و 5000 آلاف درهم لوصال.
و يشار أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قامت صباح يومه، بوضع شكاية جديدة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.
5 تعليقات
كما تدين تدان
المغرب ماما وحكومة وشعبا نتابع بشغف قضيتنا الأولى الصحراء المغربية الحرة ثانيا الخطى المستقبلية لمستقبل التعليم و الصحة وتعميم التغطية الصحية الخ من الاوراش التي يقوم بتتبعها شخصيا صاحب الجلالة نصره الله ، و تريدني ان اكلف نفسي بخبر مفاده مغنية رفعت دعوى على زوجها ثارة ثم تطلب الطلاق . بالله عليكم هل هذا الخبر مهم يستدعي كل هذا العناء . اكن احترامي لجريدتكم ولكن كفى .
مادير خير ما يترا باس من السعاية رجعت نقلبت على اللي كبرلها المؤخرة بالمال.شح فيه
كتفكرني بواحد البنت تزوجات ولد خالتها لي فالمانيا. غي وصلات لألمانيا ديكلارات بيه و بماماه لي هي خالتها بأن كيضربوها و يتعداو عليها و جاو داوهوم البوليس للحبس و خرجوهوم من دارهوم و بقات هي فالدار و عطاوهوم شي 3 كلم ميقربوش عندها. و دبا هي عاطيها غي للشيشة و الفساد و الشراب و كتجيب معها كل نهار راجل للدار لي كانت دار د ولد خالتها. اللئيم إذا أكرمته تمرد
الحكم ديالك بالسجن لم يطبق وتتبكي